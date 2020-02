"Căng mình" phòng, chống dịch nCoV

(Báo Quảng Ngãi)- Tính đến ngày 9.2, Việt Nam đã có 14 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Corona (nCoV) gây ra. Tại Quảng Ngãi chưa ghi nhận ca bệnh nào. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nguy hiểm này, các ngành, địa phương đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Lực lượng công an triển khai nhiều giải pháp

Để phòng ngừa dịch bệnh nCoV, lãnh đạo Công an tỉnh chủ động quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 06 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch nCoV.

Qua đó, chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền giúp nhân dân nâng cao nhận thức và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đồng thời tham mưu cấp ủy, chính quyền có biện pháp tuyên truyền hạn chế tập trung đông người, du xuân, khuyến khích người dân đeo khẩu trang tại nơi đông người, nghiêm cấm việc che giấu thông tin về dịch bệnh...

Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) phát khẩu trang y tế cho người dân. Ảnh: T.Sự

Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh), Thượng tá Hồ Văn Thư cho biết: “Đơn vị đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo cấp phát khẩu trang y tế miễn phí cho người dân đến giải quyết thủ tục hành chính. Trung bình mỗi ngày, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã cấp phát hơn 500 khẩu trang y tế, góp phần bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ và người dân. Việc làm kịp thời này đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ người dân”.

Công an tỉnh cũng đã tham mưu thành lập các tổ công tác vận động, thực hiện các biện pháp cách ly phòng, chống dịch bệnh và kiểm tra y tế đối với số người nước ngoài từ các quốc gia có dịch bệnh, nhất là Trung Quốc đến Quảng Ngãi. Cùng với đó chỉ đạo đơn vị trực thuộc tham gia các đoàn kiểm tra, phát hiện, xử phạt, rút giấy phép các cơ sở kinh doanh thiết bị, vật tư y tế, nhà thuốc tự ý tăng giá khẩu trang, thuốc sát khuẩn và các thiết bị y tế khác.

Theo Phó trưởng Công an huyện Bình Sơn, Trung tá Võ Thanh Việt, thời gian qua, Công an huyện Bình Sơn đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, tập trung nắm tình hình, kiểm tra, lập danh sách công nhân là người Trung Quốc đang lao động và đi lại, nhất là trên địa bàn KKT Dung Quất; phối hợp với các chủ doanh nghiệp triển khai các biện pháp theo dõi, không để bị động khi có dịch bệnh xảy ra. Đối với khu vực bên ngoài các công ty, Công an huyện cùng với các đơn vị chức năng tiến hành phong tỏa, cách ly, xử lý y tế, nhằm bảo đảm an toàn cho nhân dân địa phương.

Ngoài ra, Công an các huyện, thành phố đã chủ động kiểm tra, xử lý nghiêm, đúng pháp luật các trường hợp đưa thông tin không đúng về dịch nCoV; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch và lên án, tố giác các hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội và đời sống nhân dân. Lực lượng công an còn nhắc nhở các cơ sở lưu trú, hộ gia đình cho thuê trọ, chủ doanh nghiệp, nhà máy có biện pháp giúp người Trung Quốc tuân thủ các quy định về cách ly, hạn chế, không tự ý rời khỏi nơi ở, lưu trú và tiếp xúc với những người xung quanh...

Ngành giáo dục chủ động trước dịch bệnh

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh nCoV, ngành GD&ĐT đã chủ động xây dựng phương án xử trí các tình huống có thể xảy ra trong các cơ sở giáo dục. Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nguyễn Ngọc Thái cho biết: “Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành giáo dục phối hợp với ngành y tế phun thuốc khử trùng và phải hoàn thành trước ngày 9.2. Tuy nhiên, theo báo cáo của ngành y tế thì cơ số thuốc hiện nay không đủ. Do đó, Sở GD&ĐT thống nhất cùng Sở Y tế tiến hành phun ở các địa bàn trọng điểm như huyện Bình Sơn, KCN Tịnh Phong, TP.Quảng Ngãi... Khi có thêm cơ số thuốc thì sẽ tiến hành phun 100% đơn vị, cơ sở giáo dục và đảm bảo trước khi các em vào học lại”.

Nhân viên y tế phun thuốc khử trùng phòng dịch nCoV tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Ảnh: T.P

Sở GD&ĐT cùng các trường đại học trên địa bàn tỉnh đã thông báo cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết ngày 16.2. Việc học sinh tạm nghỉ học 2 tuần liên tiếp có thể làm xáo trộn sinh hoạt của nhiều gia đình, phụ huynh khó khăn trong việc trông nom và quản lý con. Tuy nhiên, việc cho học sinh tạm nghỉ học là cần thiết và nhận được sự đồng tình của người dân, vì dịch bệnh hiện đang diễn biến phức tạp.

Trong thời gian cho học sinh nghỉ học, Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các trường liên hệ chặt chẽ với học sinh, phụ huynh để khuyến cáo các em và gia đình không được chủ quan, nhưng cũng tránh hoang mang; chỉ cần thực hiện đúng 7 khuyến cáo mà Bộ Y tế và WHO đưa ra, để có thể phòng ngừa dịch bệnh nCoV.

Hiệu trưởng Trường Mầm non 2.9 (TP.Quảng Ngãi) Phạm Thị Tuyết Huệ chia sẻ: “Nhà trường thường xuyên cập nhật thông tin từ Phòng, Sở GD&ĐT và các cấp, ngành để tuyên tuyền đến phụ huynh. Trong thời gian trẻ nghỉ học, nhà trường cũng phối hợp, tuyên truyền phụ huynh nhắc nhở trẻ giữ vệ sinh, tránh cho trẻ ra ngoài nhiều, nhất là những nơi công cộng; hướng dẫn trẻ rửa tay thường xuyên, uống nước ấm...”.

Phụ huynh tự nâng cao ý thức phòng dịch Qua các phương tiện thông tin đại chúng và nhiều kênh khác nhau, các bậc phụ huynh cũng được trang bị các kiến thức cần thiết để phòng chống dịch. Anh Trần Huy Tuấn có con học tại Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo bày tỏ: “Gia đình tôi phòng dịch bằng cách cho con đeo khẩu trang khi ra ngoài và đeo đúng cách theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thường xuyên cho trẻ rửa tay bằng xà phòng. Ngoài ra, các cháu cũng được chăm sóc chu đáo, ăn uống đầy đủ để tăng cường sức đề kháng…”.

V.NAM - TR.PHƯƠNG