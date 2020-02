Bà Huỳnh Thị Hồng chấp nhận cách ly tại nhà theo quy định

(Baoquangngai.vn)- Sau ba ngày không chấp hành việc cách ly tại nhà, đến sáng 17.2, bà Huỳnh Thị Hồng ở xã Tịnh An, TP.Quảng Ngãi trở về từ tỉnh Vĩnh Phúc (nơi công bố dịch Covid-19) đã hợp tác theo sự vận động của chính quyền địa phương. Đó là thông tin được đưa ra tại cuộc họp nhanh giữa UBND TP.Quảng Ngãi và xã Tịnh An vào sáng cùng ngày.

Sau nhiều lần vận động, đến nay chính quyền xã Tịnh An đã thuyết phục được bà Huỳnh Thị Hồng thực hiện việc cách ly 14 ngày tại nhà để loại trừ khả năng nghi nhiễm Covid-19 sau khi từ vùng dịch trở về. Đồng thời, cũng áp dụng việc cách ly đối với con trai của bà Hồng vì tiếp xúc gần với bà mà không có khẩu trang hay đồ bảo hộ y tế từ ngày 13-16.2.

Ông Võ Văn Khương- Chủ tịch UBND xã Tịnh An cho biết, chính quyền đã giao nhiệm vụ cho Trạm Y tế xã Tịnh An cử nhân viên đến nhà bà Hồng kiểm tra sức khỏe, đo thân nhiệt 2 lần/ngày cho hai mẹ con bà. Trung tâm Y tế TP.Quảng Ngãi cũng đã tiến hành tiêu độc, khử khuẩn môi trường xung quanh khu vực nhà bà Hồng.

Quang cảnh cuộc họp giữa UBND TP.Quảng Ngãi với xã Tịnh An về trường hợp của bà Hồng

Hiện chính quyền xã Tịnh An kiến nghị cấp trên có hướng hỗ trợ kinh tế để bà Hồng yên tâm thực hiện cách ly theo quy định. “Nhà nước vẫn chưa có chính sách hỗ trợ tài chính cho các đối tượng cách ly tại nhà. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình bà Hồng quá khó khăn, thu nhập chính đều dựa vào thu nhập bán rau ở chợ của bà Hồng. Nên xã đang xin cấp trên linh động trợ cấp theo diện khó khăn đột xuất cho gia đình bà”- ông Khương nói thêm.

Tại cuộc họp, UBND TP.Quảng Ngãi yêu cầu xã Tịnh An tăng cường tuyên truyền người dân không được đến gần khu vực nhà bà Hồng để đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, địa phương cũng tăng cường công tác vận động, giải thích rõ để gia đình bà Hồng cũng như người dân trong khu vực hiểu rõ việc cách ly nhằm đảm bảo an toàn và dự phòng nguồn lây. Người dân không hoang mang nhưng cũng không chủ quan trong công tác phòng bệnh. Đã qua 4 ngày kể từ sau khi từ vùng dịch trở về, hiện sức khỏe bà Hồng và con trai bà vẫn đang bình thường.

UBND TP.Quảng Ngãi cũng đã có công văn khẩn gửi Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vào sáng 17.2, trường hợp nếu bà Hồng tiếp tục không chấp hành nghiêm việc cách ly 14 ngày tại nhà, thì UBND TP.Quảng Ngãi sẽ phối hợp với ngành Y tổ chức thực hiện việc cách ly tập trung đối với bà Hồng.

Trước đó, từ ngày 7-13.2, bà Hồng cùng 2 người khác đi dự đám cưới người thân ở xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc (cách huyện Bình Xuyên khoảng 16km). Sau khi trở về địa phương, 2 người đã chấp hành việc cách ly tại nhà. Tuy nhiên, bà Hồng ban đầu với lý do phải mưu sinh để lo cho gia đình nên vẫn ra chợ bán bình thường nếu không được hỗ trợ 250 nghìn đồng/ngày. Điều này đã khiến nhiều hộ dân xung quanh lo sợ và thông tin lại với chính quyền địa phương.

