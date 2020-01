Niềm vui sau những ngày điều trị hiếm muộn

(Báo Quảng Ngãi)- Với những cặp vợ chồng đã và đang điều trị hiếm muộn, thì hành trình để có con thật gian nan, nhưng với sự kiên trì, họ đã đón nhận niềm vui lớn lao trong cuộc đời.

Hạnh phúc vỡ òa

Cưới nhau gần chục năm là bấy nhiêu thời gian vợ chồng chị Đ.T.C, ở huyện Mộ Đức, theo đuổi hành trình chữa trị hiếm muộn ở khắp nơi, để mong có được đứa con đầu lòng. Cứ mỗi lần làm IUI (bơm tinh trùng vào buồng tử cung), chị C luôn kỳ vọng, nhưng rồi lại thất vọng.

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đầu tư thiết bị y tế tủ cấy vô trùng hiện đại để điều trị hiếm muộn.

Khi hay tin Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh triển khai điều trị hiếm muộn, chị C cùng chồng đã kiên trì điều trị tại đây. May mắn là trải qua quá trình làm IUI, gia đình chị đã vỡ òa hạnh phúc khi bác sĩ thông báo chị đã mang thai. “Sau bao năm mong chờ, giờ gia đình mình mới có được niềm hạnh phúc, được làm mẹ là điều tuyệt vời, nên dù đánh đổi bao gian nan chúng tôi cũng cam lòng”, chị C chia sẻ.

Anh T.V.T, ở phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi) cũng vất vả với hành trình điều trị hiếm muộn. Anh T là con trai duy nhất của gia đình, nên áp lực có con nối dõi là rất lớn. Vợ anh nhiều lần mang thai nhưng không giữ được. Dù vậy, nhờ kiên trì điều trị, anh chị đã đón đứa con trai đầu lòng trong niềm vui vỡ òa.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như những trường hợp trên. Nhiều gia đình tiêu tốn, cầm cố hết tài sản để đi điều trị hiếm muộn khắp nơi nhưng vẫn không có được niềm vui.

Ứng dụng kỹ thuật cao trong điều trị

Trong năm 2019, thông qua chuyển giao kỹ thuật từ Bệnh viện Từ Dũ TP.Hồ Chí Minh, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh triển khai dịch vụ tư vấn, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý hiếm muộn. Tính đến nay, bệnh viện đã thực hiện 10 ca IUI và 5 ca kích trứng để điều trị vô sinh. Kết quả có 4 ca đã thành công. Trong đó có 2 ca là sinh con đầu lòng và 2 ca có con lần 2.

Bác sĩ Đoàn Tôn Lĩnh- Phụ trách Khoa Hiếm muộn cho biết: Hiện nay, hiếm muộn, vô sinh là nỗi lo của không ít cặp vợ chồng sau khi kết hôn. Bệnh hiếm muộn có chiều hướng gia tăng, chiếm khoảng 10% dân số. Số lượng bệnh nhân đến khám, điều trị vô sinh, hiếm muộn tại bệnh viện ngày càng nhiều. Mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận gần chục trường hợp đến nhờ tư vấn, điều trị bệnh lý sinh sản.

Năm 2020, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh sẽ đầu tư thêm trang thiết bị để đưa dịch vụ kỹ thuật cao thụ tinh nhân tạo vào điều trị các bệnh lý hiếm muộn. Để triển khai dịch vụ này, bệnh viện đã cử bác sĩ tham gia khóa đào tạo chuyên ngành về hiếm muộn.

Theo bác sĩ Lĩnh, để phòng ngừa và giảm nguy cơ vô sinh, hiếm muộn, cần tăng cường giáo dục về giới tính, tình dục an toàn và các biện pháp tránh thai cho thanh, thiếu niên. Trước khi kết hôn, các cặp vợ chồng nên khám sức khỏe tiền hôn nhân để kiểm tra sức khỏe sinh sản và điều trị các bệnh lý bất thường về sinh sản. Nam giới hạn chế thói quen có hại như uống nhiều rượu, bia, hút thuốc lá, thức khuya thường xuyên...

“Mặc dù tỷ lệ vô sinh ở các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có dấu hiệu gia tăng, song với nhiều kỹ thuật hỗ trợ sinh sản tiến bộ ngày nay, bệnh này hoàn toàn có thể điều trị thành công, nếu được phát hiện sớm”, bác sĩ Linh cho hay.

Bài, ảnh: KN