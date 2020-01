Lợi ích sức khỏe của hạt dẻ cười

Nhờ chứa nhiều chất béo lành mạnh, protein, vitamin và khoáng chất, hạt dẻ cười rất có lợi cho sức khỏe.

Hạt dẻ cười là một trong những loại hạt ngon và bổ dưỡng nhất. Nhờ chứa nhiều chất béo lành mạnh, protein, vitamin và khoáng chất, loại hạt này rất có lợi cho sức khỏe. Dưới đây là những lợi ích sức khỏe tuyệt vời của hạt dẻ cười:

Có lợi cho sức khỏe tim

Hạt dẻ cười là một loại hạt vỏ cứng thân thiện với tim. Ăm một vài hạt dẻ cười mỗi ngày giúp giảm cholesterol xấu và tăng cholesterol tốt. Các chất chống oxy hóa có trong hạt dẻ cười giúp giảm nguy cơ bệnh tim.

Giảm cân

Vì hạt dẻ cười chứa nhiều chất xơ và ít chất béo bão hòa, chúng là món ăn vặt lý tưởng cho bạn. Hàm lượng protein cao của hạt dẻ cười thúc đẩy quá trình đốt cháy năng lượng và do vậy, góp phần làm giảm cân. Nó là một trong những loại hạt tốt nhất bạn nên ăn nếu muốn giảm cân.

Ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng do tuổi già

Các chất chống oxy hóa có trong hạt dẻ cười giúp bảo vệ mô mắt khỏi bị viêm do stress oxy hóa và các gốc tự do. Những chất chống oxy hóa này cũng bảo vệ mắt tránh thoái hóa điểm vàng do tuổi.

Tăng cường hệ miễn dịch

Hạt dẻ cười chứa nhiều vitamin B6. Thiếu hụt loại vitamin này cản trở hoạt động của hệ miễn dịch, về lâu dài có thể làm giảm tế bào bạch cầu. Do vậy, ăn hạt dẻ cười thường xuyên sẽ giúp bạn duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Bổ máu

Hạt dẻ cười chứa các vitamin B phức hợp và vitamin B6 cần thiết cho quá trình sản sinh haemoglobin. Haemoglobin giúp vận chuyển khí oxy tới tất cả các tế bào, cơ và mô của cơ thể. Ăn hạt dẻ cười hàng ngày giúp chống lại các rối loạn liên quan tới máu như thiếu máu.

Giảm nguy cơ bệnh tiểu đường

Các axit amin có trong hạt dẻ cười giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường típ 2. Hàm lượng phospho trong hạt dẻ cười giúp chuyển hóa các protein thành axit amin. Nó cũng hỗ trợ dung nạp glucose, do vậy, giúp kiểm soát các biến chứng liên quan tới bệnh tiểu đường.

Cải thiện hoạt động hệ thần kinh

Hạt dẻ cười chứa vitamin B6 rất có lợi cho sự phát triển hệ thống thần kinh. Loại vitamin này đóng vai trò sống còn trong sự hình thành vỏ myelin. Nó cũng điều tiết sự truyền tải các thông điệp qua hệ thần kinh

Theo BS Cẩm Tú/Suckhoedoisong.vn