7 thực phẩm giúp trị cảm lạnh hiệu quả

Có những thực phẩm giúp chấm dứt những triệu chứng khó chịu của bệnh cảm lạnh như ho, sốt, ớn lạnh…rất hiệu quả mà bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Khi bị cảm lạnh nặng, hệ miễn dịch suy yếu làm cho virut xâm nhập dễ dàng xâm nhập vào cơ thể nên bạn thường có giảm bạn rất mệt mỏi, khó chịu. Tuy nhiên, có một số thực phẩm kỳ diệu có thể giúp bạn chữa khỏi cảm lạnh hiệu quả. Hãy cùng xem những thực phẩm nào có công dụng trị cảm lạnh tốt nhất nhé.

1. Cá trích (cá mòi)

Cá trích rất giàu axit béo omega3 giúp làm giảm nguy cơ virut tấn công cơ thể. Ăn nhiều cá trích giúp giảm viêm cũng như tăng cường các tế bào miễn dịch trong cơ thể. Dù có thể hương vị có thể không ngon như các loại cá khác, nhưng cá trích có lượng axit béo omega 3 tương đương như các loại cá khác. Theo một nghiên cứu thì hơn 85g cá trích có tới 1259 mg omega3, axit béo được chứng minh là rất có lợi trong việc giữ cho cơ thể bạn khỏe mạnh và không bị virut xâm nhập gây cảm lạnh.

2. Tỏi

Tỏi là một trong những siêu thực phẩm không chỉ tiêu diệt virut mà còn giúp ngăn ngừa sự xâm nhập của các vi sinh vật khác. Hợp chất allicin trong tỏi giúp trị cảm lạnh một cách hiệu quả. Hơn nữa, nó còn chứa các chất kháng khuẩn và chống viêm nên giúp trị cảm lạnh nặng rất tốt. Do đó, bạn nhớ nên ăn tỏi dạng thô thường xuyên để loại bỏ cảm lạnh và viêm họng nhé.

3. Nghệ

Nghệ là gia vị quen thuộc, đồng thời cũng là một siêu thực phẩm giúp trị cảm lạnh. Vì chứa một lượng lớn các chất chống viêm và chống oxy hóa nên nghệ giúp làm sạch các độc tố có hại ra khỏi cơ thể. Các nghiên cứu đã chứng minh rằng những người ăn nhiều nghệ ít bị cảm lạnh và ho. Để chữa tình trạng cảm lạnh nghiêm trọng, hãy cho nghệ vào sữa nóng và uống trước khi đi ngủ nhé.

4. Nấm rơm

Trong nấm rơm có chứa các chất chống virut có lợi cho cơ thể ở nhiều khía cạnh. Các nghiên cứu khoa học cho biết, việc ăn nấm thường có mối liên hệ với lượng tế bào tăng lên trong cơ thể. Điều này giúp chống nhiễm trùng. Hơn nữa, nấm còn chứa selen nên làm tăng khả năng trong điều trị cảm nặng.

5. Trái cây thuộc họ cam quýt để cả vỏ

Các loại quả thuộc họ cam quýt không chỉ nhiều nước, có vị ngon mà còn chứa lượng vitamin C cao nên giúp cho hệ miễn dịch được khỏe mạnh. Bởi vitamin C giúp chống lại các gốc tự do, nguyên nhân gây tổn hại tế bào trong cơ thể. Thêm vào đó, một hợp chất tự nhiên có trong vỏ của các loại quả họ cam quýt còn giúp điều trị cảm cúm và các bệnh về viêm phế quản. Hợp chất limonene trong vỏ cam, quýt giúp chống lại các tế bào gây ung thư cũng như hỗ trợ giảm cân.

6. Súp gà

Bạn nên ăn súp gà khi bị ốm vì nó có một số yếu tố giúp đẩy nhanh khả năng hồi phục sức khỏe của bạn. Khi được nấu chín, gà sẽ sinh ra amino axit có tên cysteine giúp hỗ trợ chữa cảm lạnh và ho. Món súp gà này có thể làm tăng chức năng miễn dịch, từ đó bảo vệ cơ thể khỏi bị cảm lạnh và bệnh cúm.

7. Khoai lang

Khoai lang cũng là một trong những thực phẩm mà bạn nên bổ sung vào chế độ ăn để phòng ngừa cảm lạnh và ho. Khoai lang không chỉ giàu năng lượng mà còn chứa beta carotene giúp đẩy lùi virut một cách nhanh chóng. Bạn nhớ ăn khoai lang vào bữa sáng để cơ thể khỏe khoắn hơn nhất là vào những khi thời tiết lạnh nhé.

Theo Minh Bùi/Suckhoedoisong.vn