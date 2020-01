6 thực phẩm giữ ấm cơ thể và tăng cường miễn dịch mùa lạnh

Giữ ấm cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch trong mùa đông lạnh giá là nhu cầu quan trọng và cần thiết đối với mọi người.

Một số thực phẩm dễ tìm quanh ta có tác dụng làm ấm cơ thể của bạn trong mùa đông giá rét này.

Cháo bột yến mạch

Khi trời lạnh, đó là thời điểm thích hợp để dùng cháo bột yến mạch. Yến mạch là một loại ngũ cốc nguyên hạt, cung cấp nguồn chất xơ và protein thực vật giúp ngăn chặn được ngay cơn đói với chỉ một bát cháo yến mạch. Thêm vào đó, bột yến mạch có chứa một loại tinh bột rất tốt được gọi là beta-glucan. Nghiên cứu đánh giá dinh dưỡng cho thấy chỉ cần 3 gam beta-glucan một ngày trong yến mạch có thể làm giảm 5-10% nồng độ cholesterol xấu.

Sô cô la nóng

Uống ngay một cốc ca cao nóng là cách để cảm thấy ấm người hơn. Thêm một chút chocolate đen vào chế độ ăn uống của bạn giúp tăng cường sức khỏe và làm ấm người ngay. Thức uống ngọt này có chứa flavonoid, một chất chống oxy hóa giảm bớt tác hại gây ra bởi các gốc tự do, những yếu tố nguy cơ tiềm ẩn gây bệnh ung thư và bệnh tim mạch. Một nghiên cứu trên Tạp chí nghiên cứu Miễn dịch học (the Journal of Immunology Research) phát hiện ra rằng các hồng cầu sẽ ít nhạy cảm hơn với các gốc tự do, sau khi cơ thể tiêu thụ một cốc ca cao giàu flavonoid.

Cháo đậu đen

Đây là một món ngon vừa cung cấp dinh dưỡng vừa mang lại sự ấm áp cho cơ thể vào mùa đông. Đậu đen giừa chất sắt và đồng, vì vậy nhấm nháp món cháo đậu đen sẽ giúp cơ bắp của bạn sử dụng oxy nhiều hơn và tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể. Một bát cháo đậu đen cung cấp cho cơ thể 15 gram protein và chất xơ. Không giống như các nguồn protein động vật, đậu đen hầu như không có chất béo bão hòa. Nghiên cứu của Hiệp hội Hóa học Mỹ (the American Chemical Society) cũng cho thấy vỏ màu đen của loại đậu này có chứa hàm lượng cao các chất chống oxy hóa flavonoid giúp phòng ngừa bệnh tật hơn bất kỳ loại đậu có vỏ màu khác.

Bắp cải Bruxen

Ăn những cải bắp nhỏ bruxen có thể giúp bạn chống lại cảm lạnh trong mùa lạnh. Ngoài việc cung cấp chất xơ và chất chống ung thư phytonutrients, cải bruxen cũng chứa nhiều vitamin C. Có 74,8 mg Vitamin C trong một bát canh cải. Vitamin C sẽ không ngăn cản hoàn toàn chứng sổ mũi, nhưng vitamin C đã được chứng minh giúp rút ngắn các triệu chứng cảm lạnh. Có thể nướng cải bruxen với dầu ô liu giúp ăn ngon miệng và làm ấm người.

Bí ngô

Súp bí ngô thơm nóng giúp cho bạn ấm người lên nhanh chóng. Nếu bạn đang thiếu vitamin A, chất dinh dưỡng quan trọng cho thị lực, súp bí ngô sẽ giúp cho bạn bù đắp sự thiếu hụt này. Bí ngô cũng có đặc tính chống oxy hóa nhờ beta-carotene. Beta-carotene là một sắc tố thường được tìm thấy trong các quả có màu sáng và cho thấy có thể giúp chống ung thư. Một nghiên cứu trong nghiên cứu chống ung thư vú ở người đã sử dụng điều trị với carotenoid, bao gồm beta-carotene và lycopene, và cho thấy có thể ngăn chặn sự phát triển của chứng ung thư này.

Quả ớt

Ớt cho vào các món hầm thực phẩm dùng ăn hàng ngày có chứa một hợp chất gọi là capsaicin, làm cho bạn thấy cay và làm nóng ran cả người, có lẽ khá phù hợp vào mùa đông lạnh. Chất capsaicin có thể giúp thúc đẩy sự trao đổi chất và chống lại sự tích tụ của chất béo. Theo kết quả một nghiên cứu được tiến hành bởi các nhà nghiên cứu động vật ở Hàn Quốc, khi kết hợp với một chế độ ăn giàu chất béo, capsaicin cho thấy giúp làm giảm trọng lượng cơ thể khoảng 8%.

Khi thời tiết trở lạnh, mọi người thường dùng những thực phẩm nóng và cay để giữ ấm cho cơ thể và giúp chống lại bệnh tật, và là một nhu cầu không thể thiếu của mọi gia đình vào mùa đông giá rét.

Theo TS.BS. Lê Thanh Hải/SKĐS