Lạm dụng Tamiflu sẽ khiến kháng thuốc ngày càng tăng

Những ngày qua, số ca mắc cúm gia tăng. Nhiều người tìm mua thuốc Tamiflu khiến thuốc trở nên khan hiếm và tăng giá mạnh. Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo, lạm dụng thuốc Tamiflu sẽ khiến kháng thuốc ngày càng tăng.

Trước tình trạng người dân đổ xô đi mua thuốc Tamiflu trong những ngày qua, Giáo sư Nguyễn Văn Kính, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trung ương cho biết, 80-90% các trường hợp mắc cúm là ở thể nhẹ, có thể tự khỏi. Những trường hợp sốt cao kéo dài, liên tục, tổn thương phổi thì mới cần nhập viện điều trị. Những trường hợp mắc cúm nếu nhẹ thì không cần thiết phải uống Tamiflu, bệnh sẽ tự khỏi.

Tamiflu là thuốc đặc trị để điều trị cúm, có tác dụng ức chế sự xâm nhập và nhân lên của virus cúm vào tế bào niêm mạc đường hô hấp. Do được sử dụng rộng rãi nên đã có một tỷ lệ nhất định kháng với Tamiflu, ở Việt Nam chiếm khoảng 12%.

“Lạm dụng Tamiflu có thể dẫn đến hiện tượng kháng thuốc này ngày càng tăng”, Giáo sư Nguyễn Văn Kính cảnh báo.

Ngoài Tamiflu, còn nhiều loại thuốc khác có thể điều trị bệnh cúm như Zanamyvir.

Trong khi đó, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh nhấn mạnh, đừng nghĩ Tamiflu là thuốc điều trị cúm duy nhất, việc quan trọng là phải phòng bệnh.

Chưa ghi nhận chủng virus cúm mới tại Việt Nam

Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), bệnh cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Tác nhân gây bệnh chủ yếu do các chủng virus cúm A(H3N2), cúm A(H1N1), cúm B và cúm C. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao, lây nhanh qua đường hô hấp thông qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho khạc.

Bệnh cúm là bệnh truyền nhiễm lây lan qua đường hô hấp, ghi nhận các trường hợp mắc quanh năm. 11 tháng năm 2019 cả nước ghi nhận 408.907 trường hợp mắc cúm, 10 trường hợp tử vong (giảm 10,4% số mắc và giảm 2 trường hợp tử vong so với cùng kỳ năm 2018). Tại các bệnh viện tuyến cuối, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có gia tăng số trường hợp cúm nhập viện do người dân các tỉnh đến trực tiếp khám bệnh mà không qua các bệnh viện tuyến trước, mặc dù mắc bệnh ở mức độ nhẹ.

Tại Việt Nam, chưa ghi nhận chủng virus cúm mới cũng như chưa có sự đột biến gen làm tăng độc tính hay gây kháng thuốc ở các chủng virus cúm lưu hành trên người. Các chủng virus cúm được ghi nhận chủ yếu là virus cúm A(H1N1) và virus cúm B.

Dự báo trong thời gian tới, số mắc bệnh cúm có thể ghi nhận gia tăng trên toàn quốc, nhất là trong mùa đông xuân và dịp Tết Nguyên đán, lễ hội tập trung đông người.

Bệnh cúm thông thường diễn biến nhẹ và hồi phục trong vòng 2-7 ngày, nhưng đối với trẻ em, người già sức đề kháng kém, đặc biệt là người có bệnh mạn tính về tim phổi, thận, bệnh chuyển hóa, thiếu máu hoặc suy giảm miễn dịch... thì bệnh cúm có thể diễn biến nặng hơn, dễ bị biến chứng và có thể dẫn đến tử vong nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.

Các biện pháp phòng bệnh

Để chủ động phòng chống bệnh cúm, Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện tốt các biện pháp:

Đảm bảo vệ sinh cá nhân, che miệng khi hắt hơi; thường xuyên rửa tay với xà phòng với nước sạch; vệ sinh mũi, họng hằng ngày bằng nước muối.

Giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất dinh dưỡng để nâng cao thể trạng.

Tiêm vắc xin cúm mùa để tăng cường miễn dịch phòng chống cúm.

Hạn chế tiếp xúc với bệnh nhân cúm hoặc các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi không cần thiết; sử dụng khẩu trang y tế khi cần thiết.

Người dân không nên tự ý mua thuốc và sử dụng thuốc kháng virus (như thuốc Tamiflu) mà cần phải theo hướng dẫn và có chỉ định của thầy thuốc.

Khi có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, xử trí kịp thời.

Theo hà Nội mới