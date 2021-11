Tuổi trẻ Công an tỉnh: Xung kích vì cộng đồng

(Báo Quảng Ngãi)- Giúp người dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; phòng, chống dịch bệnh; thiện nguyện vì cộng đồng... là những việc làm thiết thực của tuổi trẻ Công an tỉnh, để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân.

Thiếu tá Nguyễn Thị Thuận - Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh cho biết, cùng với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh đã xung kích trong thực hiện các hoạt động thiện nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Như năm 2021, ĐVTN Công an tỉnh đã tích cực triển khai với nhiều hoạt động phong phú, đa dạng. Trong thời gian cao điểm dịch bệnh bùng phát từ tháng 5 - 9/2021, Công an tỉnh có hơn 500 lượt ĐVTN tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung, khu phong tỏa, chốt kiểm tra y tế liên ngành và tham gia truy vết dịch bệnh 24/24 giờ... Hoạt động này được xã hội đánh giá cao.

Đoàn viên Công an tỉnh hỗ trợ người dân TP.Quảng Ngãi thu hoạch rau bị thiệt hại sau mưa lớn. Ảnh: PV Qua các phong trào, nhiều mô hình, phần việc thanh niên tiêu biểu phục vụ phòng, chống dịch như "bếp đêm chiến sĩ", "tiếp sức công dân về quê", với hơn 5.000 suất ăn nhanh cho người dân từ các tỉnh, thành phố phía nam về quê do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã làm, tặng 200 kính chống giọt bắn; tặng hơn 500 thùng nước suối, 500 thùng sữa, 300 tuýp C sủi... với tổng giá trị hơn 170 triệu đồng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch. Đồng thời, giúp người dân huyện Mộ Đức, TP.Quảng Ngãi thu hoạch hơn 4ha lúa, hoa màu đổ, ngã; hỗ trợ nhân dân Lý Sơn tiêu thụ 500kg tỏi; gửi tặng 3,5 tấn rau, củ, quả cho người dân TP.Hồ Chí Minh. Cùng với đó là hỗ trợ 7 máy tính cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học trực tuyến; tặng hơn 400 suất quà cho người dân, trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh...

Ngoài ra, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức thành công phần việc "Tình nguyện mùa đông" tại huyện Trà Bồng, với nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng 200 suất quà, sách vở, quần áo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách với tổng số tiền 90 triệu đồng; triển khai thực hiện Chương trình “Cùng em đến trường” và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tuổi trẻ Công an tỉnh còn duy trì và nâng cao hoạt động Câu lạc bộ “Ngân hàng máu sống thanh niên Công an tỉnh”, hiến hơn 350 đơn vị máu và huy động gần 100 lượt ĐVTN tham gia hiến máu đột xuất cứu người trong những tình huống khẩn cấp...

Đoàn Thanh niên trong lực lượng Công an tỉnh thường xuyên tổ chức rà soát việc mới, việc khó, việc cần sức trẻ theo chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị và đã đăng ký thực hiện 62 công trình, phần việc thanh niên. Điển hình như các phần việc: “Phát triển, triển khai và vận hành hệ thống tra cứu trực tuyến kết quả giải quyết thủ tục hành chính Trang thông tin điện tử dịch vụ hành chính công trực tuyến Quảng Ngãi” của Chi đoàn Phòng Tham mưu; “ĐVTN tham gia thu nhận dữ liệu căn cước công dân lưu động cho cán bộ, chiến sĩ, học sinh, công nhân, viên chức và nhân dân tại các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư” của Chi đoàn Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội. Đoàn viên, thanh niên khối Cảnh sát đã tích cực tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, đảm bảo trật tự an toàn giao thông...

