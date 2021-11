Nghị lực vượt qua nghịch cảnh

(Báo Quảng Ngãi)- Chương trình “Tỏa sáng nghị lực Việt” năm 2021 được Tỉnh đoàn tổ chức đã tôn vinh 27 cá nhân tiêu biểu là người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam... Họ là những người ở đủ mọi lứa tuổi, chịu nhiều khiếm khuyết khác nhau, nhưng bằng ý chí và nghị lực, họ đã nỗ lực vươn lên sống đẹp, sống có ý nghĩa.

Anh Nguyễn Phúc An (33 tuổi), ở thôn Kỳ Thọ Bắc, xã Hành Đức (Nghĩa Hành) bị khuyết tật bẩm sinh, đôi chân không được lành lặn như người bình thường, đi lại rất khó khăn. Nhưng không vì thế mà An sống phụ thuộc vào bố mẹ. Cố gắng học xong lớp 12, biết khả năng mình không thể tiếp tục việc học, An xin bố mẹ học nghề cắt tóc, rồi tự mở một tiệm hớt tóc nhỏ tại nhà. Mười năm qua, tiệm hớt tóc đã mang lại thu nhập ổn định cho anh An. Ngoài ra, anh An còn đầu tư vốn chăn nuôi heo, bò.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lê văn Vin tặng Bằng khen của Tỉnh đoàn cho thanh niên khuyết tật tiêu biểu. "Tôi không thể làm được những công việc nặng nhọc, nên thấy phù hợp với nghề cắt tóc. Nghề này thu nhập thấp, nên tôi cố gắng chăn nuôi thêm để kinh tế ổn định hơn”, anh An chia sẻ. Vừa qua, anh An cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. "Tôi không thể làm được những công việc nặng nhọc, nên thấy phù hợp với nghề cắt tóc. Nghề này thu nhập thấp, nên tôi cố gắng chăn nuôi thêm để kinh tế ổn định hơn”, anh An chia sẻ. Vừa qua, anh An cũng đã tìm được hạnh phúc của riêng mình.

Chị Nguyễn Thị Minh Tâm (24 tuổi), ở thôn Minh Mỹ, xã Tịnh Bắc (Sơn Tịnh), bị bong võng mạc bẩm sinh, nên mắt bên trái không còn nhìn thấy nữa, riêng mắt phải cận nặng. Dù bản thân chịu thiệt thòi vì khiếm khuyết, nhưng chị Tâm chưa bao giờ nghĩ đến chuyện thôi học hay bỏ cuộc.

Dù sức khỏe yếu, mắt kém, chị Tâm vẫn nỗ lực, kiên trì học tập, nhiều năm liền đạt thành tích tốt trong học tập. Chị Tâm vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế, chuyên ngành sư phạm hóa học. Trong những năm theo học tại trường, cô sinh viên quê Quảng Ngãi này luôn lạc quan, nhiệt tình trong nhiều hoạt động, được thầy cô, bạn bè quý mến. “Động lực của tôi chính là bố và mẹ. Tôi sẽ tiếp tục cố gắng học và mong các bạn có hoàn cảnh giống như tôi cố gắng học thật tốt, để sau này có tương lai tốt hơn”, chị Tâm bày tỏ.

Còn em Nguyễn Hoàng Mẫn Chiêu, ở phường Quảng Phú (TP.Quảng Ngãi), bị bệnh động kinh hành hạ từ khi mới sinh ra, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố vừa mới qua đời vì bệnh ung thư. Em Chiêu và mẹ nương tựa nhau mà sống. Hiện em Chiêu đang nỗ lực để hoàn thành chương trình nghề tại Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng. “Học xong em sẽ kiếm việc làm, để giúp mẹ có cuộc sống tốt hơn. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng em thấy bản thân mình còn may mắn hơn rất nhiều người. Vì vậy, em tự nhủ mình không được phép từ bỏ, buông xuôi”, em Chiêu chia sẻ.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lê Văn Vin, trong những năm qua, các cấp hội LHTN Việt Nam trong tỉnh đã triển khai Chương trình "Tỏa sáng nghị lực Việt" có chiều sâu và hiệu quả. Chương trình luôn đồng hành, chia sẻ cùng các bạn thanh niên khuyết tật như các mô hình hỗ trợ y tế, chăm sóc sức khỏe, giao lưu, kết nghĩa, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, hỗ trợ học tập, nâng cao trình độ tay nghề, hỗ trợ nghề nghiệp, việc làm, kinh doanh, hôn nhân gia đình...

Bài, ảnh: VŨ YẾN