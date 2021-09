Hỗ trợ người dân huyện Trà Bồng

(Báo Quảng Ngãi)- Sáng 8/9, Hội LHPN tỉnh đã trao hơn 2 tạ gạo, 4 tạ rau xanh, 500 quả trứng gà và một số mặt hàng sữa cho khu cách ly tại xã Trà Phong (Trà Bồng). Đây là nguồn huy động từ Chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”. Chương trình sau khi được phát động đã thu hút nhiều nguồn hỗ trợ từ các cấp hội phụ nữ và các đơn vị. Hội LHPN tiếp tục kêu gọi, quyên góp để ủng hộ các khu phong tỏa, khu cách ly và người dân khó khăn trong thời điểm dịch Covid-19. Hội LHPN tỉnh cũng đã chuyển cho Trung ương Hội LHPN Việt Nam 20 triệu đồng trích từ kinh phí do Hội LHPN tỉnh huy động được từ chương trình trên.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn Lê Văn Vin tặng quà cho người dân thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng). ẢNH: PV

Trước đó, hưởng ứng Chương trình "Triệu túi an sinh" của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã phối hợp với các nhà hảo tâm trao 100 túi an sinh, trị giá 22 triệu đồng, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tại thị trấn Trà Xuân (Trà Bồng) - địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Mỗi túi an sinh gồm 5kg gạo, 1 thùng mì ăn liền, 1 chai nước mắm, 1 chai dầu ăn, trị giá 220 nghìn đồng.