Tháng 3 - mùa tình nguyện

(Báo Quảng Ngãi)- Đã thành truyền thống, cứ tháng 3 về, màu áo xanh thanh niên tình nguyện gần gũi, thân thương lại có mặt trên khắp các miền quê. Màu áo ấy, tinh thần ấy tiếp bước truyền thống vẻ vang của Đoàn, vun đắp thêm lý tưởng cao đẹp của tuổi trẻ trên bước đường cống hiến và trưởng thành.

Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2021. ẢNH: X.THIÊN

Mùa tình nguyện tháng 3 năm nay đã khởi động. Đây là chiến dịch xung kích đặc biệt của tuổi trẻ Quảng Ngãi hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2021) với nhiều hoạt động, phong trào sôi nổi, phong phú. Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lê Văn Vin khẳng định. Đây là dịp để tuổi trẻ tỉnh nhà tiếp tục phát huy vai trò của mình, tự hào với vinh quang của Đoàn và tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước.

*PV: Anh có thể cho biết đôi nét về ý nghĩa của Tháng Thanh niên?

*Anh LÊ VĂN VIN: Các hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ triển khai trong suốt 12 tháng trong năm. Tuy nhiên, sẽ có những chiến dịch cao trào thực hiện các phong trào hành động cách mạng của Đoàn như: "Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè", "Tình nguyện mùa đông - Xuân tình nguyện"... Tháng Thanh niên là một trong những sự kiện quan trọng của tuổi trẻ tổ chức vào tháng 3 hằng năm. Đây là chiến dịch tình nguyện đặc biệt nhân kỷ niệm ngày thành lập Đoàn. Đây cũng là dịp để thanh niên đón nhận thêm nhiều sự quan tâm, sẻ chia, hỗ trợ từ các cấp lãnh đạo, chính quyền, xã hội để tiếp tục phát triển toàn diện, trở thành những người kế thừa xứng đáng sự nghiệp cách mạng của cha anh.

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lê Văn Vin cùng tham gia xây dựng "Công viên từ rác tái chế cho thiếu nhi" tại xã Bình Dương (Bình Sơn). ẢNH: X.THIÊN Năm nay, tuổi trẻ Quảng Ngãi bước vào Tháng Thanh niên với chủ đề "Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" với các phong trào, hoạt động lớn chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn; với quyết tâm tạo ra những giá trị mới, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh nhà.

*PV: Những phần việc được tuổi trẻ tỉnh nhà thực hiện trong Tháng Thanh niên năm nay là gì, thưa anh?

*Anh LÊ VĂN VIN: Trong Tháng Thanh niên chúng tôi tập trung vào nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh... ở những địa bàn khó khăn; phòng, chống dịch Covid-19. Cụ thể là, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tăng cường các hoạt động an sinh xã hội, phục vụ nhân dân; thúc đẩy tinh thần sáng tạo của thanh niên gắn với việc hỗ trợ hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của thanh thiếu nhi, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng; tổ chức các hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, hỗ trợ vốn vay làm kinh tế; tư vấn hướng nghiệp việc làm cho thanh niên; giáo dục kỹ năng thực hành xã hội cho thiếu nhi; xây dựng và tổ chức các điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi trên địa bàn...

Trong Tháng Thanh niên năm 2021, ở cấp tỉnh tổ chức 8 đội hình tình nguyện thực hiện các phần việc: Công trình “Tuyến đường bê tông nông thôn” tại xã Bình An; khám bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người nghèo xã Bình An; Dự án “Tử tế với sông Trà Bồng” tại xã Bình Dương; xây dựng “Công viên từ rác tái chế cho thiếu nhi” tại xã Bình Dương (Bình Sơn); Mô hình "Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa" tại Chợ Bình Dương (Bình Sơn) và Mô hình "Khu dân cư phân loại rác thải tại nguồn" ở xã Đức Chánh (Mộ Đức); tổ chức "Sân chơi sáng tạo và rèn luyện kỹ năng sống" cho học sinh THCS; tổ chức truyền thông về nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp cho học sinh THPT; xây dựng 2 "Nhà nhân ái" tại xã Trà Phú (Trà Bồng). *PV: Để Tháng Thanh niên năm nay đạt hiệu quả, tạo sức lan toả, thì yêu cầu đặt ra là gì?

*Anh LÊ VĂN VIN: Các hoạt động trong Tháng Thanh niên năm 2021 phải thực sự phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong việc tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị; đổi mới phương thức tổ chức các hoạt động của đoàn, hội. Vì vậy, các hoạt động phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có tính hành động cao, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia.

Tỉnh đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn, hội trong toàn tỉnh chú trọng vai trò của chi đoàn, chi hội trong tổ chức các hoạt động tuyên truyền và tình nguyện; tăng cường hàm lượng chất xám, tri thức, phát huy tối đa khả năng đóng góp của ĐVTN, hội viên, đặc biệt trong khu vực trường học, công chức, trí thức trẻ; tập trung đầu tư, nghiên cứu, sáng tạo và tăng cường các biện pháp tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 cho ĐVTN và nhân dân.

Chương trình "Tử tế với sông Trà Bồng" tại xã Bình Dương (Bình Sơn) là một trong những hoạt động lớn trong Tháng Thanh niên 2021. ẢNH: X.THIÊN Tháng Thanh niên 2021 chỉ có thể thành công khi tinh thần chủ động, tích cực của mỗi ĐVTN, từng tổ chức đoàn, hội. Khi đó, chúng ta sẽ có những thu hoạch bổ ích cho bản thân mỗi bạn ĐVTN, cho sự lớn mạnh của tổ chức đoàn, hội.

*PV: Cảm ơn anh!

