Đoàn kết thanh niên hướng về cộng đồng

(Báo Quảng Ngãi)- Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Đoàn xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa) trở thành trung tâm đoàn kết, tập hợp thanh niên để cùng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Xây “ngôi nhà mơ ước”

Phó Bí thư Đoàn xã Nghĩa Thuận Lê Hoàng Thiện dẫn chúng tôi đến thăm ngôi nhà của mẹ con bà Phan Thị Hơn (50 tuổi), ở thôn Mỹ Thạnh Bắc. Đây là ngôi nhà được Đoàn xã vận động nhà hảo tâm giúp đỡ và đóng góp ngày công để hoàn thành.

Nhờ sự kêu gọi, vận động của Đoàn xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa), mẹ con chị Lê Thị Thu Vân có được căn nhà mơ ước. Đầu năm 2020, Đoàn xã Nghĩa Thuận đã thực hiện nhiều hình thức kêu gọi, như viết thư, vận động trên trang fanpage “Tuổi trẻ Nghĩa Thuận”, hay Facebook, Zalo... Nhờ vậy, đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân giúp đỡ mẹ con bà Hơn, với số tiền hơn 10 triệu đồng. Để tiết kiệm chi phí xây nhà, Đoàn xã vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là thợ xây, thợ làm cửa, thợ hàn... cùng tham gia. Đầu năm 2020, Đoàn xã Nghĩa Thuận đã thực hiện nhiều hình thức kêu gọi, như viết thư, vận động trên trang fanpage “Tuổi trẻ Nghĩa Thuận”, hay Facebook, Zalo... Nhờ vậy, đã nhận được sự ủng hộ của nhiều tổ chức, cá nhân giúp đỡ mẹ con bà Hơn, với số tiền hơn 10 triệu đồng. Để tiết kiệm chi phí xây nhà, Đoàn xã vận động đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) là thợ xây, thợ làm cửa, thợ hàn... cùng tham gia.

"Tinh thần sẻ chia của thanh niên địa phương rất cao. Chỉ cần có hoàn cảnh thực sự khó khăn thì ĐVTN không quản ngại góp công sức và tiền. Đối với việc xây nhà cho bà Hơn, anh Phạm Cao Thạnh hỗ trợ cửa, anh Đặng Tám hỗ trợ lắp mái hiên trị giá cũng gần 10 triệu đồng", anh Lê Hoàng Thiện cho biết.

Nhìn ngôi nhà là ước mơ của cả cuộc đời, bà Phan Thị Hơn bày tỏ: “Nếu không có sự giúp đỡ của các cháu ĐVTN, thì mẹ con tôi chỉ có thể ở trong căn nhà cũ nát. Những ngày làm nhà, thấy các cháu ĐVTN thật gần gũi, thân thương”.

Năm qua, Đoàn Thanh niên xã Nghĩa Thuận cũng đã kêu gọi sự hỗ trợ của Ngân hàng Vietcombank Dung Quất giúp đỡ mẹ con chị Lê Thị Thu Vân, ở thôn Mỹ Thạnh Bắc số tiền 80 triệu đồng xây dựng nhà mới. “Từ nay, có chỗ che nắng mưa. Ở trong căn nhà mơ ước tôi cùng đứa con nhỏ yên tâm hơn. Có được điều đó là nhờ sự nhiệt tình giúp đỡ của ĐVTN”, chị Vân tâm sự.

“Các phong trào an sinh xã hội, giúp đỡ người yếu thế được Đoàn xã đặt lên hàng đầu. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, ĐVTN xã Nghĩa Thuận luôn chia sẻ khó khăn cùng người dân. Ở đâu cần, chúng tôi đều có mặt và ai cũng thấy ấm lòng, hạnh phúc khi thấy nụ cười của những hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ”. Bí thư Đoàn xã nghĩa Thuận TRƯƠNG THỊ KIỀU Chung sức vì đàn em

Trên địa bàn xã Nghĩa Thuận có nhiều điểm nóng về mất trật tự an toàn giao thông. Trong đó, trên tuyến Tỉnh lộ 623B, đoạn có Trường Tiểu học và THCS Nghĩa Thuận, thường mất trật tự mỗi khi phụ huynh đưa đón con em đến lớp, về nhà. Vì vậy, tháng 9.2020, Đoàn xã Nghĩa Thuận đã tổ chức xây dựng mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”. Đoàn xã huy động ĐVTN kẻ vạch, phân luồng, chia khu vực trên vỉa hè để hướng dẫn phụ huynh đậu xe ngăn nắp, trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, nhất là bảo vệ các em học sinh.

Đoàn viên, thanh niên xã Nghĩa Thuận giữ gìn trật tự giao thông, đảm bảo an toàn cho các em học sinh. “Sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện, đến nay, tại hai điểm trường trên không còn diễn ra tình trạng mất an toàn giao thông, phụ huynh dừng xe đúng nơi quy định. Mô hình này đã lan tỏa nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, Bí thư Đoàn xã Nghĩa Thuận Trương Thị Kiều cho biết. “Sau hơn 1 tháng triển khai thực hiện, đến nay, tại hai điểm trường trên không còn diễn ra tình trạng mất an toàn giao thông, phụ huynh dừng xe đúng nơi quy định. Mô hình này đã lan tỏa nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh, góp phần giữ gìn trật tự an toàn giao thông”, Bí thư Đoàn xã Nghĩa Thuận Trương Thị Kiều cho biết.

Bên cạnh đó, Đoàn xã Nghĩa Thuận còn tổ chức nhiều hoạt động vì đàn em thân yêu. Đặc biệt là đẩy mạnh phong trào chia sẻ, giúp đỡ những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Vào dịp đầu năm 2020, Đoàn xã đã tổ chức đá bóng gây quỹ giúp đỡ cho 10 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn; hay vào dịp tết Trung thu, Đoàn xã tổ chức chương trình vui hội trăng rằm, trao quà cho các em thiếu nhi...

Đặc biệt, khi biết có hoàn cảnh khó khăn gặp tai nạn bất ngờ, Đoàn xã Nghĩa Thuận luôn nhanh chóng vận động, giúp đỡ. Gần đây nhất là trường hợp của em Nguyễn Duy Ngân bị ốm nặng, Đoàn xã kêu gọi, quyên góp được 5 triệu đồng để chia sẻ cùng em Ngân.

Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG