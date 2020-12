Tuổi trẻ Công an tỉnh: Xung kích vì cuộc sống cộng đồng

(Báo Quảng Ngãi)- Cùng với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương, thời gian qua, đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh đã xung kích đi đầu trong thực hiện các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, giúp người dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

Bà Lương Thị Lan, ở thôn An Ninh, phường Phổ Ninh (TX.Đức Phổ) xúc động kể lại giây phút được các chiến sĩ công an cứu sống trong cơn bão lũ vừa qua. Vào thời điểm bão số 10 đổ bộ gây ngập lụt, bà Lan bị rắn lục đuôi đỏ cắn nguy kịch. Nhận tin báo, các chiến sĩ Công an TX.Đức Phổ sử dụng ca nô vượt qua "biển nước" đến nhà đưa bà Lan đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Đặng Thùy Trâm. “Bị ngập sâu trong nước nên bà con xung quanh không thể vào nhà tôi cứu hộ. May có các anh công an cứu giúp kịp thời, nếu không thì tôi đã không còn ngồi đây để kể chuyện rồi", bà Lan kể.

Công an huyện Sơn Tây giúp người dân di dời nhà cửa bị thiệt hại do sạt lở, lũ quét.

Các chiến sĩ công an đã để lại hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân, nhất là trong mùa mưa bão. Trước bão, các chiến sĩ công an giúp dân chằng chống nhà cửa, di dời dân đến nơi ở an toàn. Bão số 9 làm nhiều nhà dân, trường học hư hỏng. Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã xung kích tham gia các hoạt động ứng phó lụt bão tại địa phương, đơn vị; huy động gần 100 ĐVTN tổ chức dọn vệ sinh, cây ngã đổ, bùn đất ở một số trường học tại huyện Nghĩa Hành và Tư Nghĩa. Hiệu trưởng Trường THCS Hành Dũng (Nghĩa Hành) Lê Văn Hòa cho biết: "Sau bão số 9, trường bị ngã đổ ngổn ngang. Các chiến sĩ công an tỉnh đã hỗ trợ trường khắc phục hậu quả để tổ chức giảng dạy trở lại".

Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã nhanh chóng triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm kịp thời hỗ trợ, chia sẻ để người dân sớm ổn định cuộc sống. Đến thời điểm này, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã huy động gần 1 tỷ đồng hỗ trợ nhân dân và cán bộ, chiến sĩ công an bị thiệt hại do bão lũ tại các địa phương trong tỉnh. Ngoài ra, trên 20 ĐVTN Công an tỉnh tham gia hiến máu cứu người trong những trường hợp khẩn cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Thiếu tá Nguyễn Thị Thuận cho biết: Trong quá trình triển khai các hoạt động giúp dân ứng phó, khắc phục hậu quả bão lũ đã xuất hiện nhiều tấm gương tuổi trẻ công an tiêu biểu, để lại hình ảnh tốt đẹp trong lòng nhân dân. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh sẽ tiếp tục thể hiện vai trò xung kích, luôn chủ động, sẵn sàng có mặt ở những nơi nguy hiểm, khó khăn để giúp đỡ người dân.

Bài, ảnh: THÀNH SỰ