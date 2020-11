Ly hôn ở gia đình trẻ, do đâu?

(Báo Quảng Ngãi)- Những năm gần đây, tình trạng ly hôn giữa các cặp vợ chồng trên địa bàn tỉnh ngày càng gia tăng, trong đó TP.Quảng Ngãi chiếm tỷ lệ cao nhất. Ly hôn là sự “giải thoát” cho những người trong cuộc khỏi sự tù túng trong đời sống hôn nhân nhưng hệ quả để lại vẫn luôn là gánh nặng, rào cản đối với cá nhân và xã hội.

Ly hôn ngày càng gia tăng

Chị H (1992) vừa mới đệ đơn xin ly hôn chồng là anh V (1990). Trong đơn chị H trình bày: Tôi và anh V kết hôn năm 2011 trên cơ sở tự nguyện, có đăng ký kết hôn. Sau khi kết hôn, vợ chồng chung sống hạnh phúc được một thời gian ngắn thì phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân là do tính tình vợ chồng không hợp, bất đồng quan điểm sống.

Mâu thuẫn căng thẳng nhất từ cuối năm 2018, vợ chồng đã sống ly thân nhau từ đó cho đến nay, không ai quan tâm đến ai. Mâu thuẫn của vợ chồng đã được hai bên gia đình hòa giải nhiều lần, nhưng không có kết quả. Nay tôi xét thấy tình cảm vợ chồng không còn, cuộc sống chung không thể kéo dài, mục đích hôn nhân không đạt được, vì vậy tôi đề nghị tòa án giải quyết cho tôi được ly hôn với anh V và có nguyện vọng được nuôi dưỡng đứa con chung của vợ chồng...

Hay trường hợp của chị H (1992) và anh C (1988), kết hôn năm 2015 trong sự chúc phúc của hai bên họ hàng. Nhưng rồi sau hơn 4 năm kết hôn, họ đã nộp đơn ly hôn ra toà. Nguyên do là sau khi có con, anh C bỏ mặc gia đình, tụ tập bạn bè bia rượu, cờ bạc. Bức xúc trước thái độ vô trách nhiệm của chồng, chị H quyết định nộp đơn ly hôn lên toà án.

Điểm lại những án hôn nhân và gia đình mà Toà án nhân dân (TAND) TP.Quảng Ngãi thụ lý cho thấy, đa số các cặp vợ chồng trẻ ly hôn có thời gian chung sống với nhau rất ngắn, thậm chí có trường hợp chỉ mấy tháng. Số lượng các vụ việc hôn nhân và gia đình trên địa bàn thành phố chiếm gần 50% tổng số vụ án dân sự. Năm 2018, TAND TP.Quảng Ngãi thụ lý 553 vụ việc; năm 2019 đã thụ lý 584 vụ việc; năm 2020, đã thụ lý 557 vụ việc.

Đâu là nguyên nhân

Phó Chánh án TAND TP.Quảng Ngãi Bùi Thị Hồng Ánh cho biết: Nguyên nhân dẫn tới tình trạng ly hôn ngày càng gia tăng, đặc biệt với các cặp vợ chồng trẻ là do họ thiếu kỹ năng sống. Họ bước vào cuộc sống hôn nhân khi tuổi đời còn quá trẻ, chưa có sự chuẩn bị về tâm lý, kinh tế, sức khỏe và những hiểu biết cần thiết cho cuộc sống gia đình. Bên cạnh đó, họ ít quan tâm đến bạn đời, khiến phần lớn các cặp vợ chồng trẻ nảy sinh mâu thuẫn ngay từ những tháng đầu, năm đầu của cuộc hôn nhân.

Trong khi nhận thức về cuộc sống gia đình, ý nghĩa của hôn nhân và tình yêu còn hời hợt đã khiến họ không đủ bản lĩnh và kỹ năng giải quyết, vượt qua các mâu thuẫn. Ngoài ra, cũng có nhiều nguyên nhân ly hôn như cờ bạc, rượu chè, ngoại tình... "Hôn nhân tan vỡ không chỉ làm ảnh hưởng đến gia đình, người thân, mà còn ảnh hưởng đến xã hội. Khi cha mẹ ly hôn, các con cảm thấy bị tổn thương, hoảng sợ, có thể ảnh hưởng đến tâm lý sau này", bà Ánh chia sẻ.

Có thể thấy, cuộc sống hiện đại, sự đầy đủ hơn về vật chất khiến cho cuộc sống của con người ngày càng có nhiều thuận lợi hơn. Tuy nhiên, những mặt trái của nó cũng là không ít. Một trong số đó là sự gia tăng các vụ ly hôn và những giá trị truyền thống của gia đình đang ngày càng bị mai một.

Ly hôn dù với bất cứ lý do nào thì vẫn là câu chuyện buồn. Để ngăn chặn sự đổ vỡ gia đình, thì điểm mấu chốt phụ thuộc vào ý thức, trách nhiệm của những người trong cuộc. Song, việc mở các lớp học về tiền hôn nhân để trang bị cho giới trẻ những kiến thức về sức khỏe, tâm sinh lý vợ chồng, giao tiếp ứng xử trong gia đình, kỹ năng nuôi dạy con, xử lý những khác biệt về người bạn đời... là hết sức cần thiết. Từ đó, có thể chuẩn bị tốt cho đời sống lứa đôi, giữ lửa hạnh phúc gia đình.

