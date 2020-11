Đại học Quốc gia TP.HCM vô địch cuộc thi sinh viên với an toàn thông tin ASEAN

Ngày 28-11 tại Hà Nội, đội HCMUS.Twice thuộc Trường ĐH Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) đã xuất sắc giành chức vô địch cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2020.

Vòng chung khảo cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN 2020 có sự tham dự của 16 đội thi, trong đó 10 đội thi xuất sắc nhất của vòng sơ khảo đến từ Việt Nam và 6 đội đến từ khu vực ASEAN.

Đội HCMUS.Twice Trường ĐH Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) nhận giải nhất - Ảnh: HỒNG QUÂN

Ngôi vị quán quân thuộc về đội HCMUS.Twice của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM).

Giải nhì thuộc về đội NotEfiens (Trường ĐH Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM) và đội AmongUs (Trường ĐH FPT Hà Nội). Trong khi đó, 4 đội nhận đồng giải ba gồm: MSEC_ADC (Học viện Kỹ thuật quân sự), Pawsitive (Trường ĐH Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội), ISIT-DTU1 (Trường ĐH Duy Tân) và PTIT.1nfern0 (Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông Hà Nội).

Đề thi vòng chung khảo được xây dựng theo cách thức đối kháng (tấn công và phòng thủ trực tiếp) trong thời gian 8 tiếng. Luật chơi dựa trên thể thức King of the hill (KOTH) và Attack Defense (AD).

Theo đó, cuộc thi được chia thành nhiều hiệp thi đấu. Nhiệm vụ của các đội chơi là đánh chiếm các vùng đất (châu lục) thông qua khai thác lỗi của dịch vụ và submit flag (cắm cờ điểm cao - tạm dịch) tương ứng trong mỗi hiệp đấu. Đồng thời, các đội phải bảo vệ các vùng đất đang chiếm đóng thông qua việc vá các lỗ hổng bảo mật của dịch vụ.

Ông Vũ Quốc Khánh - phó chủ tịch Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam (VNISA), trưởng ban giám khảo - cho biết cuộc thi năm nay được tổ chức kết hợp trực tuyến và trực tiếp với quy mô khác với các năm trước do bối cảnh ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Vòng thi chung khảo cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin ASEAN năm 2020 được diễn ra trước thềm hội thảo quốc tế Ngày an toàn thông tin Việt Nam 2020 tại Hà Nội với chủ đề "An toàn, an ninh mạng Make in Vietnam - yếu tố then chốt trong chuyển đổi số quốc gia" vào ngày 2-12 sắp tới.

Theo HỒNG QUÂN/Tuổi Trẻ Online