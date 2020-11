Cô giáo trẻ đa tài

(Báo Quảng Ngãi)- Bạn bè, đồng nghiệp vẫn thường gọi Trần Thị Trà Mi (32 tuổi), giáo viên Trường Tiểu học La Hà, xã Nghĩa Thương (Tư Nghĩa) với cái tên “cô giáo đa tài”, bởi không chỉ hoàn thành tốt công tác giảng dạy, Trà Mi còn là nữ MC duyên dáng, ca sĩ nghiệp dư, thợ trang điểm và là nhà thiết kế những bộ áo dài độc đáo, mới lạ cho mọi người.

Đam mê thiết kế áo dài

Ghé thăm căn nhà chị Mi ở đường Lý Chính Thắng, phường Chánh Lộ (TP.Quảng Ngãi), ban đầu tôi không nghĩ cô gái trẻ này là giáo viên dạy nhạc, bởi trong nhà được trưng bày rất nhiều mẫu áo dài, do chính tay chị Mi thiết kế. “Ngày trước gia đình mình khó khăn, nên việc học của mình cũng bị gián đoạn. Rồi mình đi làm công nhân may cho một KCN. Khi mới làm quen với đường kim, mũi chỉ, mình đã ước mơ sau này sẽ tự tay may áo dài và thiết kế những mẫu áo dài độc lạ cho nhiều người. Niềm đam mê áo dài hình thành từ đó và bây giờ, ngoài việc giảng dạy trên trường, mình tập trung hết vào việc thiết kế, rồi may thành phẩm những mẫu mình thích”, Trà Mi tâm sự.

Là giáo viên, nhưng chị Mi còn làm được nhiều việc như MC, nhân viên trang điểm, ca sĩ nghiệp dư và có đam mê thiết kế áo dài.

Để may một bộ áo dài hoàn hảo, Trà Mi phải học hỏi và trang bị rất nhiều thứ. Những ngày đầu tập tành, chị học hỏi từ bạn bè, những thợ chuyên may áo dài truyền thống, rồi nâng cao tay nghề bằng cách học thêm trên mạng, các khóa học online, đồng thời sưu tầm các mẫu vải mới, cách tân áo dài để tham khảo. Nhờ đó, chị mi đã tạo ra những mẫu áo dài độc đáo, mới lạ, được nhiều người đón nhận, yêu thích.

Yêu nghề giáo và khám phá bản thân

“Người ta vẫn bảo “một nghề cho chín, còn hơn chín nghề”, nhưng bản thân mình lại nghĩ khác. Bởi bản thân muốn khám phá và học hỏi được nhiều thứ mới mẻ, nên mình không ngại thử thách bản thân”, chị Mi tâm sự. Hiện nay, công việc chính là giáo viên dạy nhạc, nhưng chị Mi vẫn mở tiệm trang điểm cô dâu tại nhà. Ngoài ra, chị Mi còn tham gia biểu diễn văn nghệ, nhận show đi hát, dẫn chương trình với vai trò là ca sĩ, MC cho nhiều chương trình, sự kiện. Chia sẻ về công việc trang điểm, Chị Mi bộc bạch: “Cũng như thiết kế áo dài, trang điểm là công việc mà Mi đam mê từ bé, vì mình yêu cái đẹp, nên khi lớn thích công việc này. Những gì mình làm được đều học trên mạng, từ bạn bè và tự sáng kiến thêm. Tuy đây không phải nghề chính, nhưng nó cũng giúp mình có thêm thu nhập và hơn hết là thoả sự đam mê của bản thân mình”.

Trong công việc chuyên môn, Trà Mi luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ của một nhà giáo. "Và dù có khó khăn, nhưng hơn mười năm gắn bó, mình vẫn rất yêu nghề giáo, yêu các em học sinh. Mỗi khi thấy học sinh trưởng thành, học tập tốt, mình lấy đó làm niềm vui để gắn bó với nghề”, Mi bày tỏ.

Bài, ảnh: HOÀI BIỆT