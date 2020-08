Cô giáo giàu lòng nhân ái

(Báo Quảng Ngãi)- Sau mỗi chuyến đi thiện nguyện, cô giáo Huỳnh Thị Thu Trương (41 tuổi), ở phường Trần Phú (TP.Quảng Ngãi) luôn dặn lòng phải nỗ lực tìm kiếm nguồn tài trợ, giúp đỡ những mảnh đời kém may mắn vươn lên trong cuộc sống.

Cô giáo Huỳnh Thị Thu Trương hiện đang công tác tại Trường THPT Thu Xà, xã Nghĩa Hòa (Tư Nghĩa). Từ nhỏ, trải qua cuộc sống khó khăn, nên cô giáo Trương thấm thía nỗi vất vả. “Lúc học cấp ba, nhà không có tiền may áo dài nên chị gái cùng tôi mặc chung một bộ. Đến khi chị tốt nghiệp cấp ba, tôi mới được “trọn vẹn” sở hữu bộ áo dài ấy. Tuy vậy, chị em tôi chưa bao giờ vì điều này mà tủi thân, ngược lại tất cả đều nỗ lực học tập", cô giáo Trương nhớ lại.

Cô giáo Huỳnh Thị Thu Trương thường may áo dài tặng cho học sinh nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Những năm học tại Trường Đại học Quy Nhơn (Bình Định), cô giáo Trương vừa học, vừa làm thêm để phụ giúp gia đình. Tốt nghiệp đại học, cô giáo trẻ về Quảng Ngãi và gắn bó với nghề giáo đã 15 năm nay. Với sự chân thành, luôn lắng nghe tâm tư, giúp đỡ học trò nên cô giáo Trương được các học sinh quý mến. Khi làm giáo viên chủ nhiệm, em nào có hoàn cảnh khó khăn trong lớp luôn được cô giáo Trương động viên, tự bỏ tiền túi để giúp các em trang trải phần nào việc học.

Nhiều năm nay, cô giáo Trương tham gia nhóm “Thiện nguyện sen vàng”, tích cực giúp đỡ nhiều trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Như trường hợp của cháu Trang (13 tuổi), ở xã Nghĩa Thắng (Tư Nghĩa), mẹ bị bệnh ung thư, cha bị bại liệt. Trang ở cùng ông bà ngoại, còn em trai ở với ông bà nội. Khi biết tin, cô giáo Trương cùng người bạn đến thăm, hỗ trợ tiền, sau đó tiếp tục kêu gọi giúp đỡ chị em Trang.

Bằng sự chân thành, tấm lòng sẻ chia của mình, cô giáo Trương nhận được sự tin tưởng của các nhà hảo tâm. “Có hai người anh quê Quảng Ngãi, hiện đang làm việc ở TP.Hồ Chí Minh thường gửi tiền, quà để tôi đến thăm, trao cho những hoàn cảnh khó khăn ở quê", cô giáo Trương cho biết.

Ngoài công việc giảng dạy, cô giáo Trương còn may áo dài. Thương những em học trò nghèo giống mình thuở nhỏ, cô giáo Trương vẫn thường may áo dài tặng các em. “Tôi chỉ mong góp chút công sức hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn với suy nghĩ “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, giúp họ có thêm niềm tin vươn lên. Thời gian đến, tôi sẽ tiếp tục may áo dài để tặng cho học sinh nghèo vượt khó; đồng thời kêu gọi hỗ trợ áo dài cũ để tặng cho học sinh miền núi”, cô giáo Trương trải lòng.

Bài, ảnh: ĐĂNG SƯƠNG