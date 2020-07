Tuổi trẻ Quảng Ngãi thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ

(Baoquangngai.vn)- Kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2020), tối 26.7, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi và Hội Cựu Chiến binh tỉnh phối hợp tổ chức Lễ thấp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh.

Trong không khí linh thiêng tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nơi an nghỉ của gần 500 người con ưu tú của quê hương, đất nước, các đại biểu tham dự buổi lễ đã dâng hoa, dâng hương, thắp sáng những ngọn nến lên trên các phần mộ liệt sỹ với tấm lòng thành kính tưởng nhớ, biết ơn vô hạn, sự tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân, máu xương, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Các đại biểu thành kính dâng hương tri ân công lao của các Anh hùng liệt sỹ

ĐVTN dâng hoa, dâng hương tại các phần mộ liệt sỹ

Chị Huỳnh Thị Sương- Phó Bí thư Tỉnh đoàn bày tỏ: Chương trình Lễ thắp nến tri ân hôm nay như một lời nhắc nhở mỗi bạn trẻ về truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, về trách nhiệm phải sống, học tập, lao động, bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh, mất mát của lớp lớp các thế hệ cha anh đi trước.

Những nén hương thơm và các ngọn nến lung linh thắp sáng các phần mộ liệt sỹ

Ban tổ chức tặng quà cho các gia đình chính sách

Dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng 20 suất quà và 4 sổ tiết kiệm (50 triệu đồng/sổ) cho các gia đình thương, bệnh binh, thân nhân các gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng.

H.P