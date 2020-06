Thủ lĩnh Đoàn làm theo lời Bác

(Báo Quảng Ngãi)- Năng động, nhiệt tình, cởi mở là cảm nhận của chúng tôi khi tiếp xúc với Huỳnh Thị Thảo Hương (31 tuổi), Bí thư Chi đoàn Phòng Hậu cần (Công an tỉnh). Hơn 5 năm gắn bó với công tác đoàn tại đơn vị, chị Hương luôn phát huy nhiệt huyết của tuổi trẻ, trách nhiệm trong công tác và là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Hôm gặp chúng tôi, chị Huỳnh Thị Thảo Hương vừa trở về từ Nghệ An sau chuyến tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Chị Hương chia sẻ: "Điều mà tôi tâm huyết nhất khi làm cán bộ đoàn là phát huy nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ, tích cực tham gia các chương trình tình nguyện. Qua đây, tôi được gặp gỡ và tiếp xúc với nhiều anh chị cán bộ đoàn tiêu biểu, được học hỏi nhiều kinh nghiệm trong quá trình công tác".

Chị Huỳnh Thị Thảo Hương (thứ ba từ phải sang) tại Lễ tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. ẢNH: NVCC

Thời gian đầu nhận nhiệm vụ, chị Hương gặp không ít khó khăn, nhưng với tinh thần cầu thị, gần gũi, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên, chị đã tập hợp được lực lượng đoàn viên, thanh niên, đẩy mạnh phong trào đoàn tại cơ sở. Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, chị Hương đã tích cực vận động đoàn viên thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát huy tinh thần đoàn kết, xung kích trên các lĩnh vực, đồng thời luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công tác đoàn, hội và phong trào thanh niên, phụ nữ của đơn vị; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt các mặt công tác chuyên môn, chị Hương còn thường xuyên tham mưu tổ chức các hoạt động xã hội từ thiện; tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi đoàn Phòng Hậu cần đã triển khai có hiệu quả mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác” nhằm đóng góp kinh phí tổ chức các hoạt động từ thiện.

Đặc biệt, chị Hương luôn quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với đoàn viên, thanh niên.

Phát huy hơn nữa tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm, không ngại khó khăn của tuổi trẻ, chị Hương cho biết: Trong thời gian tới, tôi hy vọng sẽ tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, tiếp tục phát triển mô hình “Tiết kiệm làm theo lời Bác” để có thể hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Từ quỹ của đoàn viên đóng góp, hằng tháng chi đoàn đã nhận đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với nhiều nỗ lực trong công tác chuyên môn và hoạt động đoàn, chị Hương đã được nhận Bằng khen của Bộ Công an vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”, Đảng ủy Công an tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Đoàn Thanh niên Bộ Công an khen thưởng trong việc thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Mới đây, chị Hương được Trung ương Đoàn vinh danh “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” năm 2020...

TRUNG ÂN