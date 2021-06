Chính thức ra mắt VietQR và dịch vụ chuyển tiền nhanh bằng mã QR

Ngày 15-6, tại Hà Nội, Công ty cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (Napas) và 14 ngân hàng thành viên tổ chức Lễ ra mắt Thương hiệu VietQR và Dịch vụ Chuyển tiền nhanh Napas 247 bằng mã QR.

VietQR là nhận diện thương hiệu dành cho các dịch vụ thanh toán, chuyển khoản bằng mã QR được xử lý qua mạng lưới Napas và các ngân hàng thành viên, các trung gian thanh toán, các đối tác thanh toán tại Việt Nam và quốc tế của Napas.

Mã QR/QR Code (mã phản hồi nhanh) là thông tin thanh toán được mã hóa gồm: Số tài khoản, mã hiệu ngân hàng, số tiền, nội dung thanh toán, thông tin đơn hàng và các thông tin liên quan khác (nếu có) giúp việc khởi tạo lệnh thanh toán được thực hiện chính xác, nhanh chóng và an toàn. Mã QR trong thanh toán tuân thủ theo tiêu chuẩn thanh toán QR của EMV Co. và bộ Tiêu chuẩn cơ sở cho mã QR do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Theo Phó Tổng giám đốc Napas Nguyễn Đăng Hùng, với phương thức thanh toán mới này, khách hàng được trải nghiệm chuyển tiền và các tiện ích thanh toán mới an toàn, nhanh chóng và chính xác. Dịch vụ này rất thích hợp cho những giao dịch nhỏ lẻ, giúp tiết kiệm thời gian, nhất là hạn chế tiếp xúc gần và lây lan dịch bệnh trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp.

Mặt khác, thực tế hiện nay, mã QR trên thị trường chưa có sự thống nhất. Do đó cũng theo ông Nguyễn Đăng Hùng, sự ra mắt VietQR tạo ra thương hiệu nhận diện chung, thống nhất đối với các ngân hàng trong mạng lưới Napas. Mỗi khách hàng có thể rất dễ dàng thực hiện khởi tạo mã QR cá nhân tại ứng dụng thanh toán mobile banking của các ngân hàng hoặc tại website Vietqr.net.

Đối với dịch vụ Chuyển nhanh Napas247, sẽ cho phép khách hàng chuyển tiền từ tài khoản của mình tới một tài khoản tại một ngân hàng khác trong mạng lưới của Napas theo phương thức chuyển tiền nhanh 24/7 (thực hiện theo thời gian thực, 24 giờ /ngày, 7 ngày/tuần). Hạn mức tối đa một giao dịch dưới 500 triệu đồng.

Cũng theo Napas, chỉ sau ba tháng triển khai, nhất là trong giai đoạn khó khăn vì dịch Covid, nhưng tiện ích này đã được 14/51 ngân hàng trong mạng lưới hưởng ứng, nhanh chóng chỉnh sửa ứng dụng mobile banking để sử dụng tính năng mới “chuyển tiền bằng mã QR”. Napas và các ngân hàng kỳ vọng đến cuối năm 2021, 90% các ngân hàng còn lại trong mạng lưới sẽ tham gia liên kết.

Chia sẻ tại Lễ công bố nhận diện thương hiệu VietQR và dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas247 bằng mã QR theo hình thức trực tuyến, ông Vũ Thành Trung - Thành viên Ban điều hành, Giám đốc Ngân hàng số - Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cũng bày tỏ: MB là ngân hàng tiên phong triển khai dịch vụ chuyển tiền Napas247 bằng mã QR, bằng việc phối hợp cùng NAPAS triển khai dịch vụ chuyển tiền nhanh Napas247 qua quét mã QR trên App MBBank sẽ mang đến cho khách hàng những trải nghiệm hoàn toàn mới, vượt trội so với cách sử dụng chuyển tiền thông thường.

“Việc chuyển khoản/thanh toán nhờ đó trở nên đơn giản và thuận tiện hơn. Khách hàng không phải nhớ số tài khoản/số thẻ, giúp giảm bớt các thao tác cũng như tránh gõ sai tài khoản dẫn đến chuyển khoản nhầm, giảm thiểu rủi ro rất lớn cho khách hàng” – ông Vũ Thành Trung cho biết.

Đối với chiến lược của MB trong việc phát triển dịch vụ QR, ông Vũ Thành Trung cho biết thêm: MB hướng tới phục vụ tất cả các đối tượng bao gồm cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Đặc biệt là với các chủ shop, cửa hàng nhỏ chưa sử dụng công nghệ, thường xuyên thanh toán bằng tiền mặt hoặc các shop bán hàng online. Sau khi đăng ký tài khoản online trên App MBBank, khách hàng có thể dễ dàng tạo mã VietQR cá nhân với hình nền được thiết kế cho từng khách hàng, dễ dàng download về để chia sẻ cho bạn bè hoặc in ra. MB hiện đang miễn phí chuyển tiền liên ngân hàng khi khách hàng sử dụng App MBBank.

Ngoài ra, để phục vụ nhu cầu chuyển khoản/thanh toán của khách hàng trong bối cảnh Covid-19, từ 1-6 vừa qua, MB cũng đã mở hạn mức giao dịch lên 500 triệu đồng/ngày. “Triển khai chuẩn chung VietQR sẽ giúp thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt đến các đối tượng trước nay vẫn quen dùng phương tiện thanh toán truyền thống” – đại diện lãnh đạo MB nhấn mạnh.

Theo HỒNG ANH/Nhân Dân Điện tử