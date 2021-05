Amazon chi 8,45 tỷ USD mua lại hãng sản xuất phim MGM

Amazon đã chi ra số tiền 8,45 tỷ USD để mua lại hãng phim MGM, nhà sản xuất của loạt phim James Bond cùng nhiều bộ phim "bom tấn" khác.

Những bộ phim "bom tấn" của điệp viên James Bond trong tương lai nhiều khả năng sẽ được chiếu độc quyền trên dịch vụ Prime Video của Amazon.

Hãng thương mại điện tử Amazon cho biết đã đạt được thỏa thuận mua lại công ty điện ảnh và truyền hình MGM (Metro-Goldwyn-Mayer) với mức giá 8,45 tỷ USD. Thương vụ này sẽ giúp Amazon sở hữu một loạt các thương hiệu phim nổi tiếng như James Bond, The Pink Panther, Tom and Jerry, Droopy… ngoài ra, MGM còn nắm giữ bản quyền của các chương trình truyền hình có lượng người xem lớn như The Voice hay Shark Tank…