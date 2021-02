iPhone 12 đồng loạt giảm giá dịp Tết Tân Sửu

Gần như tất cả các mẫu iPhone 12 đều giảm giá ít nhất 1 triệu đồng trong thời gian cận Tết. Cá biệt có mẫu giảm 3-4 triệu đồng.

So với nửa tháng trước, các máy iPhone 12 của Apple đều giảm giá 1-2 triệu đồng, một số mẫu như iPhone 12 Pro xuống giá mạnh hơn. Trong đó, iPhone 12 Pro Max lần đầu về dưới 30 triệu đồng.

Hai tuần trước, chiếc iPhone 12 Mini giảm chỉ còn 19 triệu đồng. Nay chiếc máy tiếp tục giảm còn 18,49 triệu đồng. Ở một số chuỗi nhỏ, giá máy về mức 17,99 triệu - là chiếc iPhone 12 rẻ nhất hiện tại.

Phiên bản 256GB còn giảm mạnh hơn, từ mức 22,49 triệu đồng xuống 20,49 triệu. Ở các chuỗi nhỏ, giá máy về dưới 20 triệu đồng.

iPhone 12 cũng giảm tương tự. Nửa tháng trước, chiếc máy giảm 1 triệu đồng so với giá niêm yết. Đến thời điểm này, máy giảm thêm 1 triệu, còn 22,99 triệu đồng. Ở một số chuỗi nhỏ, chiếc máy giảm mạnh hơn, chỉ còn 20,99 triệu.

Phiên bản iPhone 12 128GB cũng giảm 1 triệu so với trước, còn 24,99 triệu, nhưng các đại lý nhỏ giảm thêm tới 2 triệu, còn 22,99 triệu đồng.

iPhone 12 Mini và iPhone 12 ít được ưa chuộng tại Việt Nam. Tại các nhà bán lẻ, trong 10 chiếc iPhone thế hệ mới bán ra thì chỉ có khoảng 2 máy là iPhone 12 và iPhone 12 Mini.

Các máy ít được ưa chuộng cho màn hình nhỏ, cấu hình không mạnh như hai chiếc iPhone 12 Pro hay iPhone 12 Pro Max.

Do được ưa chuộng hơn, hai chiếc máy cao cấp trong dòng iPhone 12 không giảm giá đáng kể so với tháng trước, mặc dù đã giảm so với giá niêm yết. Tuy nhiên tại các cửa hàng nhỏ hơn, cả hai dòng máy này đều được điều chỉnh xuống.

Trong đó, tại một chuỗi nhỏ, chiếc iPhone 12 Pro Max 128GB lần đầu xuống dưới 30 triệu đồng, còn 29,99 triệu. Trong khi đó, ở các chuỗi lớn, máy vẫn đang bán với giá 31,99 triệu đồng.

Ở các phiên bản bộ nhớ khác, các cửa hàng uỷ quyền của Apple nhưng quy mô nhỏ hơn đều giảm 2 triệu đồng so với giá của hai chuỗi lớn là Thế Giới Di Động và FPT Shop. Cụ thể, iPhone 12 Pro Max hiện có giá 33 triệu (256GB) và 39 triệu (512GB).

Ở mẫu iPhone 12 Pro, các nhà bán lẻ lớn đều đã giảm 2 triệu đồng mỗi phiên bản so với giá niêm yết hồi tháng 11, tuy nhiên các cửa hàng nhỏ còn đẩy giá xuống thấp hơn.

Giảm mạnh nhất là chiếc iPhone 12 Pro 256GB. Trong khi hai nhà bán lẻ lớn đang bán giá 32,99 triệu đồng thì một số nơi giảm tới 4 triệu đồng, còn 28,99 triệu.

Phiên bản 512GB của mẫu này cũng giảm kha khá, từ 37,99 triệu đồng xuống còn 34,5 triệu đồng. Riêng phiên bản 128GB vẫn giữ giá tốt, loanh quanh mức 28 triệu.

Tóm lại, các máy được ưa chuộng như iPhone 12 Pro và 12 Pro Max bản 128GB gần như không giảm, tháng trước còn xảy ra tình trạng khan hàng. iPhone 12 Mini và iPhone 12 ít được chuộng hơn nên giảm đều, tuy nhiên do giá trị máy thấp nên chỉ giảm mức 1-2 triệu đồng. Các phiên bản của iPhone 12 Pro giảm giá mạnh nhất.

Hải Đăng/VNN