VNPT Quảng Ngãi: Khẩn trương khắc phục thiệt hại, đảm bảo hệ thống thông tin

(Baoquangngai.vn)- Những ngày qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên VNPT Quảng Ngãi nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 9 với cường độ làm việc gấp hai, ba lần so với ngày thường nhằm đảm bảo hệ thống mạng được kết nối thông suốt và an toàn, phục vụ nhu cầu của các cơ quan, đơn vị và người dân trong tỉnh.

Do ảnh hưởng của bão số 9, hạ tầng mạng lưới viễn thông thuộc VNPT Quảng Ngãi) bị hư hỏng nặng. Nhiều trụ ăngten, cột bê tông bị gãy đổ, hàng trăm mét cống PVC, cống thép bị trôi hỏng, hàng chục cửa hàng giao dịch bị tốc mái… Ngay sau khi bão tan, VNPT Quảng Ngãi đã thành lập Ban Chỉ đạo khắc phục thiệt hại do bão số 9 gây ra, khẩn trương ra quân gia cố trụ ăng ten; củng cố, đảm bảo an toàn cho tuyến cáp, an toàn lưu thông tại khu vực…

Đội ngũ cán bộ VNPT Quảng Ngãi nỗ lực khắc phục hạ tầng mạng lưới viễn thông bị hư hỏng

Những ngày qua, đội ngũ cán bộ, nhân viên VNPT Quảng Ngãi nỗ lực khắc phục hậu quả bão số 9 với cường độ làm việc gấp hai, ba lần so với ngày thường nhằm đảm bảo hệ thống mạng được kết nối thông suốt và an toàn, phục vụ nhu cầu của các cơ quan, đơn vị và người dân trong tỉnh. Đội ngũ cán bộ, nhân viên VNPT ở 14 tỉnh và hai chi nhánh thuộc Tổng Công ty hạ tầng mạng đã chi viện cho VNPT Quảng Ngãi để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 9, với tổng nhân lực lên đến hơn 600 người.

Giám đốc VNPT Quảng Ngãi Đào Đức Tuấn cho biết: “Thiệt hại tài sản đối với VNPT Quảng Ngãi là rất nặng nề. Tuy nhiên, nhiệm vụ quan trọng đặt lên hàng đầu là khẩn trương khắc phục hậu quả để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ viễn thông của các cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trong tỉnh. Sau nhiều ngày nỗ lực, đến nay mạng trục chính đã được khắc phục 100%; mạng truyền dẫn đến trạm PTS khắc phục được 80%. Riêng đối với thuê bao Internet bị hư hỏng nặng, mới được khắc phục khoảng trên 40%. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành việc khắc phục hư hỏng thiết bị, đường truyền trong thời gian sớm nhất có thể nhằm đảm bảo thông suốt hệ thống mạng”.

