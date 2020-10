Chuột không dây dùng liên tục 70 ngày

Hãng Logitech (Thụy Sĩ) vừa ra mắt thị trường Việt Nam loạt sản phẩm mới: tai nghe gaming G Pro X, bàn phím Combo Touch dành cho iPad thế hệ 7, bộ chuột phím MK295, MK470, chuột MX Master 3, bàn phím MX Keys dành cho máy Mac và chuột MX Anywhere 3.

Chuột MX Anywhere 3 có thể kết nối không dây ngay cả khi cách xa máy tính tới 10 m

Trong đó, dòng sản phẩm MX Anywhere 3 cho tất cả hệ điều hành và MX Anywhere 3 dành cho máy Mac. Chuột không dây bluetooth này được thiết kế dành cho người dùng chuyên nghiệp, được tích hợp cảm biến có thể di chuyển trên mọi bề mặt, kể cả kính. Sử dụng nút cuộn thế hệ mới MagSpeed, chuột MX Anywhere 3 có khả năng cuộn nhanh 1.000 dòng/giây và linh hoạt chuyển từ chế độ cuộn từng dòng sang chế độ cuộn siêu nhanh chỉ bằng một cú nhấp chuột.

MX Anywhere 3 có thể kết nối không dây ngay cả khi cách xa máy tính tới 10 m và tích hợp sạc nhanh USB-C, dùng được liên tục 70 ngày sau khi sạc đầy, sạc 1 phút dùng được 3 giờ. Ghép cặp tối đa 3 thiết bị và chuyển đổi dễ dàng giữa chúng bằng một nút chạm nhờ công nghệ bluetooth tiết kiệm năng lượng hoặc đầu thu Unifying USB.

Theo Ngô Lê/NLĐO