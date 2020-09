Ông Stephan Neumeier, Giám đốc điều hành Kaspersky khu vực châu Á Thái Bình Dương cho biết: “Quan hệ đối tác giữa các tổ chức công - tư đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một nền tảng phòng thủ an ninh mạng bền vững cho Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới. Tuyệt đối ủng hộ sự tin cậy và minh bạch trong lĩnh vực an ninh mạng, chúng tôi rất vinh dự là một trong những đối tác của chính phủ Việt Nam cho chiến dịch “Rà soát và bóc gỡ mã độc trên toàn quốc năm 2020”. Ông Trần Quang Hưng, Giám đốc Trung tâm NCSC cho biết: “Liên minh chiến lược với các chuyên gia an ninh mạng từ nước ngoài là rất cần thiết để NCSC đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và tăng cường khả năng tình báo mối đe dọa an ninh mạng. Kaspersky là đối tác quan trọng của NCSC và đã đồng hành cùng chúng tôi trong một thời gian dài”.