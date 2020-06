(Báo Quảng Ngãi)- Sau khi sáp nhập với huyện Tây Trà, huyện Trà Bồng đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với việc triển khai nhiều giải pháp trong ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân giao dịch, giải quyết công việc.

Giải quyết công việc bằng CNTT

Công tác cải cách TTHC trên địa bàn huyện Trà Bồng thời gian gần đây có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn đã chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, niêm yết công khai bộ TTHC; kịp thời tiếp nhận, xử lý yêu cầu của người dân, doanh nghiệp. Việc giải quyết TTHC cơ bản đúng thời gian quy định.

Người dân đến liên hệ làm các thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa của UBND huyện Trà Bồng.

Điểm nhấn nổi bật trong CCHC tại huyện Trà Bồng đó là, hoạt động mô hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa tại UBND huyện. Tổ tiếp nhận và trả kết quả của huyện đã từng bước đổi mới và bố trí một phòng làm việc riêng, với trang thiết bị phục vụ hiện đại.

Từ giữa năm 2019 đến nay, huyện Trà Bồng đã ứng dụng phần mềm Egov trong quản lý văn bản thay cho phần mềm E-office. Việc này thực hiện tại hầu hết ban, ngành huyện và UBND các xã, thị trấn. Đến nay, 100% cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn ứng dụng CNTT - truyền thông. Thông qua hệ thống phần mềm Egov tốc độ cao đã giúp cho công tác quản lý, tra cứu văn bản, nắm bắt thông tin trong quy trình xử lý công việc giữa cơ quan hành chính nhà nước và giao dịch với tổ chức, cá nhân hiệu quả hơn. Hệ thống quản lý văn bản và điều hành, đến nay đã cấp phát hơn 300 tài khoản người dùng. Có 90% cán bộ, công chức trong huyện sử dụng thành thạo phần mềm quản lý văn bản, điều hành nội bộ, góp phần đẩy mạnh việc sử dụng văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính trên địa bàn huyện.

Anh Đỗ Ngọc Vỹ - cán bộ Văn phòng UBND huyện Trà Bồng cho biết: "Việc ứng dụng phần mềm Egov trong trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý trình duyệt văn bản, hồ sơ công việc trực tuyến trên mạng máy tính với nhiều tính năng tích hợp. Phần mềm này kế thừa các tính năng, khắc phục được nhược điểm của E-office và phát triển thêm một số tiện ích. Quá trình sử dụng đã giúp công tác giải quyết TTHC tại đơn vị hiệu quả hơn”.

"Mở rộng" về cấp xã

Hiện 100% các xã, phòng, ban ở Trà Bồng đã xây dựng mạng nội bộ LAN và kết nối mạng Internet; quy định đảm bảo an toàn thông tin đang từng bước được đầu tư. Hệ thống mạng của UBND huyện đã trang bị hệ thống an toàn dữ liệu (SAN), tường lửa Firwall Fortnet, hệ thống an toàn cháy nổ, chống sét.

Nhờ những giải pháp đồng bộ trong CCHC, trong 6 tháng đầu năm 2020, huyện Trà Bồng đã tiếp nhận 859 hồ sơ, trả hồ sơ đúng hạn cho tổ chức, cá nhân; trong đó tiếp nhận nhiều nhất là ở lĩnh vực đất đai, với hơn 600 hồ sơ. Tất cả đều được giải quyết kịp thời, không có hồ sơ nào quá hạn. Ông Hồ Văn Hải, ở xã Trà Sơn đến làm thủ tục về đất cho biết: “Trong quá trình làm thủ tục tại đây, tôi được cán bộ hướng dẫn tận tình, công việc giải quyết đúng hẹn, nhanh gọn, tôi rất hài lòng!”.

“Trong thời gian đến, để tiếp tục cải cách hành chính, huyện chú trọng giải quyết hồ sơ trên các lĩnh vực theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kiện toàn bộ máy, củng cố nhân sự thực thi công vụ và tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiếp nhận và trả kết quả TTHC của huyện. Đồng thời, huyện Trà Bồng triển khai thực hiện Đề án một cửa liên thông tại các xã, thị trấn”, Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng Hoàng Anh Ngọc cho hay.

Bài, ảnh: Trí Phong