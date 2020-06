Loạt smartphone phân khúc trên 10 triệu giảm giá mạnh trong tháng 6

Thị trường smartphone đã có những điều chỉnh giá đáng chú ý trong tháng 6 vừa qua, đưa nhiều sản phẩm từ phân khúc cao cấp xuống thành tầm trung, hoặc ít nhất cũng giảm 10-30% so với giá niêm yết.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một mùa mua sắm mới đã được hình thành trong năm 2020, đó chính là khoảng thời gian từ đầu tháng 6 và kéo dài tới hết tháng với nhiều hình thức khuyến mãi, giảm giá sản phẩm ở mọi phân khúc.

Thị trường smartphone cũng không ngoại lệ, khi chứng kiến nhiều thiết bị giảm giá nhằm kích cầu người tiêu dùng sau một giai đoạn "đóng băng" mua sắm.

Samsung Galaxy S20 series

Chưa năm nào dòng Galaxy S20 chứng kiến sự mất giá kỷ lục như năm nay. Được ra mắt từ tháng 3, thông thường những chiếc điện thoại thuộc dòng Galaxy S sẽ phải chờ tới khi thế hệ Note chính thức ra mắt (thường là vào tháng 10) mới bị giảm độ "hot".

Tuy nhiên, dịch Covid-19 vào đúng giai đoạn bộ ba S20, S20+, S20 Ultra lên kệ đã làm gián đoạn mọi kế hoạch của Samsung, khiến nhà bán lẻ buộc phải đẩy nhanh tiến trình giảm giá sản phẩm để thu hút người tiêu dùng.

Hiện bộ ba Galaxy S20 đang được điều chỉnh giá bán thấp hơn khoảng 1/3 so với giá niêm yết ban đầu. Cụ thể tại một số cửa hàng đang bán S20 với giá chỉ 15.2 triệu (thấp hơn 29%), S20+ giá 15.5 triệu (thấp hơn 35%), S20 Ultra giá 21.2 triệu (thấp hơn 29%).

iPhone 8 Plus

Cũng giống như nhiều thương hiệu smartphone khác, thì thị trường iPhone cũng liên tục có sự điều chỉnh giá để thu hút người tiêu dùng. Trong đó, đáng chú ý là dòng iPhone 8 Plus đã giảm giá rất mạnh thời gian qua.

Cụ thể, tại một số cửa hàng hiện đang bán iPhone 8 Plus với mức giá chỉ còn 12.7 triệu cho phiên bản bộ nhớ 64GB, và 14.9 triệu cho bộ nhớ 128GB.

So với thời điểm tháng 4/2020, mức giá này đã thấp hơn tới 2 triệu đồng. Cùng với đó, dòng iPhone 7 Plus cũng được giảm 3 triệu so với giá kể từ đầu năm, xuống còn 8.9 triệu cho hàng chính hãng, phiên bản 32GB.

Oppo Reno3

Trong bối cảnh Oppo chuẩn bị tung thêm thế hệ Reno 4 thì việc giảm giá dòng Reno2 và Reno3 là điều tất yếu.

Theo ghi nhận tại một số cửa hàng, giá của các dòng Oppo Reno3 được điều chỉnh thấp hơn 500.000 đồng. Tuy nhiên, giá Oppo Reno3 Pro lại giảm tới 2.5 triệu, xuống mức chỉ còn 12.5 triệu.

Trong khi đó, dòng Oppo Reno2 F cũng giảm 2 triệu, xuống chỉ còn 6.9 triệu.

iPhone SE 2020

iPhone SE 2020 bản 64 GB được nhiều cửa hàng giảm xuống mức 11 triệu đồng, thấp hơn 2 triệu đồng so với mức niêm yết, dù sản phẩm mới chỉ ra mắt vào giữa tháng 4, và được bày bán chính thức trong tháng 6.

Nguyên nhân chính khiến iPhone SE 2020 chính hãng giảm giá là do sản phẩm ít được người Việt ưa chuộng. Tuy nhiên, đây vẫn là tiền lệ hiếm có với một sản phẩm được "đóng mác" Apple.

Samsung Galaxy A80

Một vài cửa hàng bán lẻ đang áp dụng mức giá "siêu ưu đãi" cho Galaxy A80, đưa model này về mức 7,3 triệu đồng.

Galaxy A80 được bán chính thức tại Việt Nam từ 1/8/2019 với giá đề xuất 14,99 triệu đồng. Như vậy sau gần 1 năm, mẫu điện thoại của Samsung đã mất giá hơn 50%.

Theo Nguyễn Nguyễn/Dân Trí