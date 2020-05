Công bố và trao danh hiệu Sao Khuê 2020

Top 10 danh hiệu Sao Khuê năm nay gồm: 1. Nền tảng tự động hóa quy trình nghiệp vụ (akaBot) của Công ty TNHH Phần mềm FPT. Điểm mạnh là giúp gia tăng 80% năng suất doanh nghiệp, độ chính xác lên tới 100%, tiết kiệm 60% chi phí vận hành, giảm 300% thời gian triển khai. 2. Phần mềm quản lý điều hành thông minh cho nhà vận tải - An Vui của Công ty cổ phần công nghệ An Vui. 3. Bệnh án điện tử CLAS Healthcare của Công ty cổ phần Infomed Việt Nam, sử dụng công nghệ Blockchain, chia sẻ dữ liệu bằng FHIR Server đạt chuẩn HIPPA, sử dụng dễ dàng trên nền tảng MS Word. Bộ Y tế ứng dụng trong công cuộc kiểm soát COVID-19. 4. Cyber Callbot nền tảng xây dựng tổng đài tự động Callbot cho doanh nghiệp Việt của Trung tâm không gian mạng Viettel, giúp tiết kiệm được từ 5-10 tỷ chi phí nhân sự mỗi tháng, tiết kiệm thời gian, phục vụ 24/7, xây dựng dựa trên nền tảng công nghệ AI, hoàn toàn thay thế con người. 5. Nền tảng Trí tuệ nhân tạo toàn diện FPT.AI của Công ty cổ phần FPT, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo như Chatbot, trợ lý ảo tổng đài, trích xuất thông tin từ hình ảnh giúp doanh nghiệp giảm tới 60% chi phí hỗ trợ hoạt động, gia tăng năng suất lao động, tối ưu hóa quy trình kinh doanh, đem đến trải nghiệm tương tác khách hàng tức thời, liền mạch. 6. Phần mềm hóa đơn điện tử MeInvoice.vn của Công ty cổ phần MISA, ứng dụng công nghệ Blockchain, đảm bảo an toàn, tiết kiệm 90% chi phí in ấn, vận chuyển và lưu trữ hóa đơn. 7. SAVIS LGSP 2.0 - giải pháp nền tảng chia sẻ, tích hợp dữ liệu của Công ty cổ phần Công nghệ SAVIS. 8. Hệ sinh thái Giáo dục thông minh Smart Education - vnEdu 4.0 của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, ứng dụng công nghệ AR/VR, Text to speed, Saas, Blockchain, IOT, AI, ứng dụng 63/63 tỉnh thành với 20 nghìn trường học, 6 triệu học sinh, 650 nghìn giáo viên. 9. Giải pháp giám sát bất thường trên máy trạm (VCS - aJiant) của Công ty An ninh mạng Viettel. 10. Vietinbank iPay Mobile của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank).