WHO: Biến thể Omicron lây nhiễm cỡ nào, bệnh nặng hơn không?

"Dữ liệu sơ bộ cho thấy tỉ lệ nhập viện ngày càng tăng lên ở Nam Phi. Tuy nhiên, điều này có thể là do tổng số người mắc COVID-19 ngày càng tăng, chứ không phải do mắc biến thể Omicron" - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết.

Bình luận về biến thể mới Omicron, ngày 28-11, WHO cho biết vẫn chưa rõ liệu biến thể này có khả năng lây nhiễm cao hơn so với các biến thể trước đây của virus SARS-CoV-2 hay không, và cũng không rõ liệu biến thể mới có gây ra bệnh nặng hơn không, theo Hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố, cơ quan này cũng nhắc lại bằng chứng sơ bộ cho thấy có thể nguy cơ tái nhiễm với biến thể mới sẽ cao hơn.

WHO cho biết họ đang làm việc với các chuyên gia để tìm hiểu tác động tiềm ẩn của biến thể mới đối với các biện pháp đối phó COVID-19 hiện có, trong đó có vắc xin.

"Hiện tại không có thông tin nào cho thấy các triệu chứng liên quan đến biến thể Omicron khác với các triệu chứng khi mắc các biến thể khác" - WHO nói.

WHO nói thêm, để hiểu được mức độ nghiêm trọng của biến thể Omicron, sẽ mất từ vài ngày cho đến vài tuần.

Các xét nghiệm PCR tiếp tục phát hiện được ca mắc Omicron và các nghiên cứu đang tiếp tục được thực hiện để xác định liệu biến thể mới có bất kỳ tác động nào đối với các xét nghiệm nhanh phát hiện kháng nguyên hay không, theo WHO.

Theo BÌNH AN/Tuoitre.vn