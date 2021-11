27 người di cư thiệt mạng khi vượt eo biển Manche

Tờ The Guardian dẫn số liệu của Bộ Nội vụ Anh cho biết, số người di cư đến Anh bằng thuyền trong năm nay cao gấp 3 lần so với năm ngoái. Theo đó, tính đến ngày 20-11 vừa qua đã có hơn 25.700 người di cư vượt biển sang Anh so với gần 8.470 người của cả năm 2020.

