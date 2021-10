Thái Lan phát hiện ca nhiễm biến thể AY.4.2 đầu tiên

Bộ Y tế Thái Lan cho biết đã phát hiện ca nhiễm biến thể AY.4.2 - một biến thể của chủng Delta đầu tiên tại nước này.

Ảnh: Pexels.com Giám đốc Bộ phận Kiểm soát dịch bệnh và chất gây nguy hiểm cho sức khỏe, ông Chawetsan Namwat, cho biết biến thể AY.4.2 được phát hiện ở một người đàn ông 49 tuổi, làm việc tại khu vực Bang Sai của tỉnh Ayutthaya vào tháng trước. Người đàn ông này không hề đến các khu vực rủi ro hoặc ra nước ngoài.

Ông Chawetsan cho biết thêm đây là trường hợp duy nhất nhiễm biến thể AY.4.2 ở Thái Lan. Các mẫu bệnh phẩm đã được gửi đến Viện Nghiên cứu y khoa của Các lực lượng vũ trang Thái Lan để giải trình tự gene.

Bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn và không có trường hợp mới nào được phát hiện. Ngoài ra, việc xét nghiệm ngẫu nhiên cũng đã được thực hiện khi chủng virus này lần đầu tiên được phát hiện. Giới chuyên gia quan ngại biến thể này có thể dễ lây lan hơn so với biến thể Delta.

Hôm 21/10, Nga cũng thông báo một số ca nhiễm một biến thể mới AY.4.2. Trước đó, ngày 19/10, Israel cũng xác nhận phát hiện ca đầu tiên nhiễm biến thể phụ AY.4.2 ở nước này. Ca nhiễm là một bé trai 11 tuổi, được phát hiện khi xét nghiệm COVID-19 tại sân bay quốc tế Ben Gurion, ngoại ô Tel Aviv, khi vừa về nước từ Moldova. Bé trai được cách ly và không có thêm tiếp xúc nào được ghi nhận.

Thủ tướng Israel Naftali Bennett đã tiến hành một cuộc họp khẩn với giới chức Bộ Y tế ngay trong đêm 20/10, đồng thời yêu cầu hỗ trợ một cuộc điều tra dịch tễ về biến thể mới và hợp tác với các nước khác đã phát hiện biến thể này.

Theo dõi sát sao

Giới chuyên gia Anh đang theo dõi sát sao AY.4.2. Biến thể phụ của chủng Delta này được cho là có khả năng lây nhiễm mạnh hơn cả Delta (biến thể chiếm ưu thế trên toàn cầu hiện nay). Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, còn quá nhiều điều chưa biết về biến thể mới này, ngoại trừ việc nó là một biến thể phụ của Delta với tên gọi AY.4.2. Các chuyên gia y tế Anh cho biết hiện tại vẫn còn là quá sớm để biết biến thể này có gây lo ngại hơn Delta hay không. Chỉ biết rằng, các ca nhiễm AY.4.2 đang chiếm 6% ca nhiễm tại Anh.

Cơ quan An ninh y tế Anh (UKHSA) cho biết, biến thể AY.4.2 được "đánh giá là một biến thể đang được nghiên cứu" nhưng chưa phải là một "biến thể đáng quan ngại". UKHSA nêu rõ: "Đánh giá được đưa ra dựa trên cơ sở rằng biến thể này ngày càng trở nên phổ biến ở Anh trong những tháng gần đây và có một số bằng chứng ban đầu cho thấy nó có thể có tỉ lệ gia tăng nhanh chóng ở Anh so với Delta. Cần có thêm bằng chứng để biết liệu điều này là do những thay đổi trong hành vi của virus hay do các điều kiện dịch tễ".

UKHSA cho hay chủng Delta chiếm tỉ lệ lớn số ca mắc COVID-19 ở Anh với 99,8% tổng số trường hợp. Tuy nhiên, tính đến ngày 20/10, đã có 15.120 trường hợp nhiễm biến thể AY.4.2, vốn lần đầu tiên được phát hiện vào tháng 7, khi các hạn chế về COVID-19 được dỡ bỏ trên toàn quốc.

UKHSA nhấn mạnh: "Trong khi các bằng chứng vẫn đang xuất hiện, cho đến nay vẫn chưa thấy biến thể này gây ra bệnh nặng.

