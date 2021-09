Bang New York và New Jersey ban bố tình trạng khẩn cấp sau trận mưa kỷ lục

Chính quyền New York và New Jersey đã ban bố tình trạng khẩn cấp về mưa kỷ lục sau khi bão Ida tràn vào khu vực Bờ Đông nước Mỹ.

Cụ thể, Thống đốc bang New York Kathy Hochul đã ban bố tình trạng khẩn cấp đầu tiên vào ngày 1/9 (theo giờ Mỹ), khoảng 1 giờ sau khi Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio tuyên bố tình trạng khẩn cấp về "một sự kiện thời tiết lịch sử" với lượng mưa kỷ lục gây ngập lụt trên toàn thành phố.

Bão Ida gây ra lốc xoáy ở New Jersey, kích hoạt tình trạng khẩn cấp về lũ quét đầu tiên ở New York. (Ảnh: AP) Trong khi đó, cảnh báo của Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ nêu rõ, tình hình hiện hết sức nguy hiểm, đồng thời yêu cầu người dân tìm chỗ tránh trú cao hơn. Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ cũng cảnh báo nguy cơ lốc xoáy ở thành phố New York, kéo theo các mảnh vỡ nguy hiểm, lũ lụt và mất điện. Trong khi đó, cảnh báo của Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ nêu rõ, tình hình hiện hết sức nguy hiểm, đồng thời yêu cầu người dân tìm chỗ tránh trú cao hơn. Cơ quan Khí tượng quốc gia Mỹ cũng cảnh báo nguy cơ lốc xoáy ở thành phố New York, kéo theo các mảnh vỡ nguy hiểm, lũ lụt và mất điện.

Ông de Blasio cho biết, khoảng 5.300 khách hàng đã bị mất điện. Thời tiết khắc nghiệt đã khiến Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) phải ban hành lệnh dừng hoạt động trên mặt đất tại cả ba sân bay trong khu vực thành phố New York. Các ga tàu điện ngầm của thành phố New York đã bị đóng cửa và tuyến đường sắt Long Island tạm ngừng dịch vụ.

Lệnh tình trạng khẩn cấp của Thống đốc bang New York và Thị trưởng thành phố New York được đưa ra sau cảnh báo về tình huống khẩn cấp liên quan đến lũ quét đối với thành phố này do Văn phòng dịch vụ thời tiết New York ban bố.

Văn phòng dịch vụ thời tiết ở New York đã đăng trên Twitter rằng, cảnh báo lũ quét phổ diễn ra biến hơn và lệnh tình trạng khẩn cấp về lũ quét là "một sự kiện cực kỳ hiếm trong trường hợp mưa với lượng mưa từ 150 - 250 mm trong khoảng thời gian vài giờ".

Trong khi đó, tại bang New Jersey, những trận mưa như trút nước được cho là nguyên nhân khiến một người đàn ông 70 tuổi ở thành phố Passaic thiệt mạng. Thống đốc bang New Jersey Hector Lora cho biết, nạn nhân đã bị nước lũ cuốn trôi. Hiện đã có các báo cáo chưa được xác nhận về những trường hợp tử vong do bão lũ khác. Ông Lora đã ban bố tình trạng khẩn cấp và ra lệnh sơ tán cư dân ở trung tâm thành phố Passaic do lo ngại về mực nước sông Passaic dâng cao và triều cường.

Ngày 1/9, bão Ida đã quét qua các bang Virginia, Maryland, Pennsylvania và New Jersey, gây lốc xoáy ở Maryland và New Jersey. Trước đó, bão Ida đổ bộ vào bang Louisiana vào ngày 29/8 ở mức cơn bão cấp 4.

Theo PV/VTV.vn