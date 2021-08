Tấn công bên ngoài sân bay Kabul làm 13 người chết

Phong trào Taliban ngày 26-8 cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng và một số người bị thương trong hai vụ nổ bên ngoài sân bay Kabul - Afghanistan.

Reuters dẫn lời một nhân vật cấp cao Taliban nói rằng ngoài 13 người thiệt mạng (bao gồm cả trẻ em), nhiều thành viên của phong trào này đang làm nhiệm vụ canh gác cũng bị thương. Phát ngôn viên Taliban Zabihullah Mujahid xác nhận 52 người đã bị thương trong hai vụ nổ gần sân bay Kabul.

Một quan chức Mỹ xác nhận ít nhất 3 nhân viên quân sự Mỹ bị thương và con số này có thể sẽ còn tăng lên. Đại sứ quán Mỹ ở Kabul mô tả đó là "vụ nổ lớn" và có cả tiếng súng.

Khói bốc lên sau vụ nổ ngày 26-8. Ảnh: AP Hiện chưa có con số thương vong cụ thể. Hiện chưa có con số thương vong cụ thể.

Theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc John Kirby, vụ nổ đầu tiên xảy ra gần cổng Abbey của sân bay và vụ nổ thứ hai xảy ra tại (hoặc gần) khách sạn Baron, cách không xa hiện trường vụ nổ đầu tiên.

"Chúng tôi có thể xác nhận rằng vụ nổ tại cổng Abbey là kết quả của một cuộc tấn công phức tạp dẫn đến thương vong của chúng tôi và dân sự. Chúng tôi cũng có thể xác nhận ít nhất một vụ nổ khác tại (hoặc gần) khách sạn Baron" - ông Kirby nói.

Một số bức ảnh tại hiện trường cho thấy xe hơi chở những người bị thương do các vụ nổ tới bệnh viện. Bệnh viện điều trị khẩn cấp tại Kabul cho đài ABC News biết họ đã tiếp nhận khoảng 60 người bị thương tại sân bay đến khu vực phẫu thuật.

Các vụ nổ xảy ra sau khi Mỹ và đồng minh kêu gọi người Afghanistan rời khỏi khu vực sân bay Kabul vì mối đe dọa đến từ tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Các quan chức Washington tin rằng các vụ nổ do chi nhánh IS tại Afghanistan - IS-Khorasan - thực hiện.

Tính đến ngày 26-8, Mỹ và đồng minh đã vận chuyển khoảng 95.700 người ra khỏi sân bay Kabul kể từ ngày 14-8. Trong khi đó, Lầu Năm Góc khẳng định họ sẽ tiếp tục chiến dịch sơ tán cho đến thời hạn chót ngày 31-8, đồng thời bác bỏ thông tin kết thúc chiến dịch trước cuối tuần này.

Tổng thống Biden đang theo dõi hiện trường các vụ nổ tại sân bay Kabul cùng với nhóm quan chức an ninh quốc gia ở phòng tình huống Nhà Trắng, bao gồm Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley. Tổng thống Biden đang tham gia một cuộc họp với các quan chức an ninh về tình hình ở Afghanistan thì vụ nổ đầu tiên được báo cáo.

