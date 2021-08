Các nước khẩn trương rút nhân viên sứ quán, sơ tán công dân khỏi Afghanistan

Nhật Bản và Séc đang lên kế hoạch rút các nhân viên sứ quán khỏi Afghanistan, trong khi Philippines và New Zealand cũng khẩn trương đưa công dân về nước.

Chính phủ Nhật Bản ngày 16/8 cho biết sẽ rút nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản tại Kabul về nước sớm nhất, trong đó đặc biệt chú trọng tới việc đảm bảo an toàn.

Hiện nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản tại Afghanistan còn 12 người, vẫn đang ở Kabul. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Nhật Bản thì tất cả nhân viên này vẫn đang thực thi những nhiệm cần thiết, bao gồm cả nhiệm vụ quốc tế.

Khói bốc lên bên cạnh Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Kabul ngày 15/8. (Ảnh: AP) Nhật Bản từ trước tới nay chủ yếu hỗ trợ Afghanistan ở lĩnh vực phát triển nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng. Từ nhiều năm nay, do tình hình bất ổn tại khu vực này nên công dân Nhật Bản sinh sống tại đây không nhiều. Nhật Bản từ trước tới nay chủ yếu hỗ trợ Afghanistan ở lĩnh vực phát triển nông nghiệp và xây dựng cơ sở hạ tầng. Từ nhiều năm nay, do tình hình bất ổn tại khu vực này nên công dân Nhật Bản sinh sống tại đây không nhiều.

Sáng 16/8 (theo giờ địa phương), chuyến bay đầu tiên chở các nhân viên ngoại giao và cộng tác viên của Đại sứ quán Séc tại Afghanistan hạ cánh tại Praha. Theo truyền thông Séc chuyến bay chở 46 người bao gồm các nhân viên Đại sứ quán và cộng tác viên địa phương, bao gồm cả người thân của họ lên đường trở về Praha từ Kabul, Afghanistan vào lúc 23h ngày 15/8. Việc sơ tán được thực hiện bằng chiếc Airbus của Quân đội Séc.

Dự kiến khoảng gần 100 người cần hỗ trợ và chiến dịch cứu hộ sẽ còn tiếp tục trong những ngày tới. Tuy nhiên, vì lý do an ninh, các thông tin chi tiết về công tác giải cứu sẽ không được công bố cho đến khi kết thúc chiến dịch.

Bộ Ngoại giao Philippines ngày 15/8 đưa ra cảnh báo cao nhất về tình hình tại Afghanistan và thực hiện sơ tán công dân về nước. Theo cảnh báo cấp độ 4, toàn bộ người dân Philippines ở Afghanistan bắt buộc phải hồi hương do “tình hình an ninh không tồi tệ” tại đây.

Bộ Ngoại giao Philippines cho biết, trong số 130 công dân đang cư trú tại Afghanistan, 32 người đã được sơ tán đến Doha và chờ chuyến bay về Philippines. Những người còn lại cũng được yêu cầu liên hệ với Đại sứ quán Philipines ở Pakistan, đồng thời rời đi ngay lập tức. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết sẽ tìm tất cả các con đường thông qua phối hợp với chính phủ và các đối tác quốc tế để đảm bảo người dân được sơ tán ngay lập tức và an toàn.

Việc hồi hương bắt buộc những người Philippines làm việc tại Afghanistan được tiến hành sau khi Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul của nước này.

New Zealand ngày 16/8 New Zealand cũng cho biết, nước này sẽ điều một máy bay vận tải hạng nặng C130 và nhân lực đến Afghanistan để tham gia nỗ lực của cộng đồng quốc tế sơ tán người nước ngoài ra khỏi dân Afghanistan.

Theo Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern, nước này rất lo ngại trước tình hình tại Afghanistan cũng như mối đe dọa đối với những người muốn rời khỏi nước này, trong đó bao gồm cả các công dân nước ngoài. Chính vì vậy, New Zealand quyết định sẽ cùng tham gia nỗ lực của cộng đồng quốc tế sơ tán người nước ngoài ra khỏi Afghanistan.

Hiện 53 công dân New Zealand đang sống tại Afghanistan cần sự trợ giúp của chính phủ nước này. Ngoài việc nỗ lực đưa những người này về nước, New Zealand cũng đồng ý hỗ trợ ít nhất 37 người dân Afghanistan trong đó gồm những người từng làm việc cho Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand. Ngoài ra New Zealand cũng sẽ tham gia vào việc hỗ trợ đưa công dân các quốc gia khác ra khỏi Afghanistan.

New Zealand cũng đang lên kế hoạch hỗ trợ nhân đạo cho những người dân Afghanistan bị ảnh hưởng bởi chiến sự.

Theo PV VOV.VN