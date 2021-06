Nga - Mỹ căng thẳng trước thềm thượng đỉnh

Ngay trước thềm thượng đỉnh Nga - Mỹ, Nga hôm 31-5 thông báo kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự ở biên giới phía Tây giữa lúc Mỹ và các đồng minh NATO tập trận ở Đại Tây Dương và khắp châu Âu.

Đây là những tín hiệu mới nhất về sự gia tăng căng thẳng trong quan hệ Washington - Moscow trước khi Tổng thống Mỹ Joe Biden dự kiến gặp gỡ người đồng cấp Nga Vladimir Putin tại TP Geneva - Thụy Sĩ ngày 16-6.

Cuộc tập trận chung quy mô lớn "Steadfast Defender 2021" nói trên có sự tham gia của hàng ngàn binh sĩ, tàu chiến và máy bay từ hàng chục quốc gia NATO.

Các tàu chiến tham gia cuộc tập trận Steadfast Defender 2021 ở Đại Tây Dương hôm 28-5 Ảnh: DVIDS Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 31-5 nhấn mạnh cuộc tập trận là một thông điệp về năng lực quân sự, cũng như cam kết bảo vệ đồng minh của NATO. Cùng ngày, Mỹ và NATO điều chiến đấu cơ bay khắp không phận 30 quốc gia NATO. Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 31-5 nhấn mạnh cuộc tập trận là một thông điệp về năng lực quân sự, cũng như cam kết bảo vệ đồng minh của NATO. Cùng ngày, Mỹ và NATO điều chiến đấu cơ bay khắp không phận 30 quốc gia NATO.

Nhấn mạnh những động thái trên khiến "hệ thống an ninh thế giới bị đe dọa" và buộc Moscow triển khai các biện pháp đáp trả tương xứng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu lập tức thông báo kế hoạch thành lập 20 đội quân và đơn vị quân sự mới tại quân khu phía Tây của quốc gia này, gần biên giới các nước NATO.

Cũng trong ngày 31-5, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga Nikolai Patrushev tiết lộ những điều chỉnh quan trọng trong chiến lược an ninh quốc gia mới. Theo ông Patrushev, Moscow có thể sử dụng vũ lực nếu cần để đáp trả những hành vi "không thân thiện" khiến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước bị đe dọa.

Ông Patrushev cho biết thêm so với phiên bản chiến lược an ninh quốc gia được công bố gần đây nhất vào tháng 12-2015, phiên bản điều chỉnh này còn xem an ninh thông tin là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Tuần trước, ông Patrushev và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã thảo luận về công tác chuẩn bị cho Hội nghị Thượng đỉnh Nga - Mỹ sắp tới. Theo báo The Washington Times, hai ông Biden và Putin chắc chắn trao đổi về những căng thẳng quân sự mới nói trên, bên cạnh những vấn đề gây bất đồng khác, như tình hình Ukraine, cáo buộc Nga can thiệp bầu cử và tấn công mạng nhằm vào Mỹ…

Lộc Minh