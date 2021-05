Ấn Độ vượt mốc 300.000 người chết, ca mắc COVID-19 tiếp tục tăng mạnh

Với 4.454 trường hợp thiệt mạng được ghi nhận trong 24 giờ qua, tổng số người chết do virus SARS-CoV-2 tại nước này đã vượt qua 300.000 ca.

Hôm 24/5, Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, nước này ghi nhận 4.454 người thiệt mạng vì virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua. Tính từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại nước này, Ấn Độ có tổng số 303.720 người chết.

Trong khi đó, số ca nhiễm nCoV mới vẫn tăng mạnh trong ngày. Trong 24 giờ qua, quốc gia Nam Á này báo cáo có thêm 222.315 trường hợp mắc COVID-19 mới. Đến nay, Ấn Độ vẫn là ổ dịch lớn thứ hai thế giới - sau Mỹ, tổng số ca mắc lên hơn 26,7 triệu người.

Ấn Độ hiện là ổ dịch lớn thứ hai thê giới - sau Mỹ. (Ảnh: Reuters) Các bang ghi nhận ca nhiễm nCoV mới nhiều nhất trong ngày gồm Bang Karnataka, Maharashtra, Kerala và Tamil Nadu, trong đó bang Tamil Nadu có thêm 35.483 trường hợp được báo cáo. Các bang ghi nhận ca nhiễm nCoV mới nhiều nhất trong ngày gồm Bang Karnataka, Maharashtra, Kerala và Tamil Nadu, trong đó bang Tamil Nadu có thêm 35.483 trường hợp được báo cáo.

Thủ hiến New Delhi Arvind Kejriwal cho biết, các ca bệnh ở thủ đô New Delhi liên tục giảm trong những tuần gần đây, tỷ lệ người xét nghiệm dương tính với COVID-19 cũng giảm hơn 2,5%. Tình hình hiện tại lạc quan hơn nhiều so với tháng trước, khi tỷ lệ xét nghiệm dương tính là 36%, khiến thủ đô Ấn Độ bị phong tỏa từ ngày 20/4.

Số ca mắc COVID-19 mới giảm dưới 300.000 người trong nhiều ngày liên tục tại Ấn Độ, song các trường hợp thiệt mạng hàng ngày vẫn ở mức cao. Các chuyên gia y tế tin rằng số ca thiệt mạng mới trên thực tế có thể cao gấp 5-10 lần bởi nhiều người chết mà không thể nhập viện chữa trị.

Các chuyên gia cũng cảnh báo, Ấn Độ có thể phải đối mặt với làn sóng dịch bệnh thứ ba trong những tháng tới và nhiều bang ở nước này có thể không có khả năng tiêm chủng do thiếu nguồn cung vaccine. Hiện quốc gia có cơ sở sản xuất vaccine lớn nhất thế giới chỉ mới tiêm chủng COVID-19 đầy đủ cho hơn 41,6 triệu người, tương đương 3,8% trong tổng số 1,35 tỷ dân.

Cuộc khủng hoảng dịch bệnh hiện nay đang đẩy nhiều bang ở Ấn Độ vào tình trạng thiếu giường bệnh, oxy, và các vật tư y tế khác, trong khi nhà hỏa táng quá tải. Các địa phương nước này cũng đang chuẩn bị cho một đợt lây nhiễm mới.

Theo Kông Anh /VTC.vn