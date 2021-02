WHO cảnh báo 6 nước châu Phi về dịch Ebola

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã khuyến cáo 6 quốc gia châu Phi cần theo dõi các ca nghi nhiễm virus Ebola sau khi bùng phát những ổ dịch mới tại Guinea và CHDC Congo.

Guinea đã tuyên bố bùng phát đợt dịch Ebola mới ngày 14/2, trong khi Congo thông báo tái bùng phát dịch ngày 7/2.

Phát biểu tại họp báo ngày 16/2 ở Geneva (Thụy Sĩ), người phát ngôn WHO, bà Margaret Harris cho biết WHO đã đưa ra cảnh báo đối với ít nhất 6 nước xung quanh, trong đó có Sierra Leone và Liberia, để các nước này nhanh chóng chuẩn bị và sẵn sàng tìm kiếm các ca nghi nhiễm.

Bà Harris cho biết thêm rằng cơ quan y tế đã xác định gần 300 trường hợp tiếp xúc gần với các ca nhiễm Ebola tại CHDC Congo và 125 trường hợp tại Guinea.

Nhân viên y tế kiểm tra thân nhiệt bệnh nhân nghi nhiễm virus Ebola tại Kenema, Guinea. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo thông tin cập nhật, Guinea đã ghi nhận 5 ca tử vong và Congo ghi nhận 3 ca trong đợt bùng phát mới này.

Hiện việc phân tích mẫu gene của virus phát hiện tại cả Congo và Guinea đang được tiến hành để hiểu rõ hơn nguồn gốc của các ổ dịch mới cũng như xác định chủng virus đang hoành hành hiện nay.

Theo bà Harris, hiện chưa rõ đây là chủng Ebola đã tồn tại trên người hay đơn giản là chủng Ebola lây từ động vật.

Trước nguy cơ đợt dịch mới bùng phát, ngày 15/2, các nhân viên y tế ở Butembo, miền Đông CHDC Congo, đã bắt đầu tiêm vaccine phòng Ebola. Trong khi đó, một số nước khu vực như Sierra Leone, Mali và Cote d’Ivoire đã áp dụng các biện pháp kiểm soát biên giới để ngăn chặn virus lây lan.

Trong bối cảnh cả thế giới đang đối phó với đại dịch COVID-19, dịch Ebola dường như đã quay trở lại Tây Phi. Tuy nhiên, chính quyền các nước và WHO cho rằng khu vực này đã được chuẩn bị tốt hơn so với 5 năm trước, đặc biệt nhờ vào tiến bộ trong công tác tiêm chủng, để đối phó với dịch bệnh do virus Ebola.

Trong đợt bùng phát dịch năm 2013-2016 tại khu vực Tây Phí, virus Ebola đã cướp đi sinh mạng của trên 11.300 người, chủ yếu tại Guinea, Sierra Leone và Liberia.

Bích Liên (TTXVN)