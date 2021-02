Bão tuyết lan tràn, trùm khắp bờ đông Mỹ

Tuyết trắng phủ khắp bờ đông nước Mỹ trong cơn bão mùa đông chết người khiến hàng triệu người ở bang Texas chịu cảnh mất điện, ảnh hưởng việc tiêm ngừa COVID-19. Nhà Trắng cho biết cơn bão có thể là do biến đổi khí hậu.

Tuyết rơi dày đặc ở New York ngày 18-2 - Ảnh: REUTERS Hãng tin AFP dẫn lời Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ, cơn bão mùa đông gây ảnh hưởng lên khắp một khu vực rộng lớn ở bờ đông nước này ngày 18-2. Hãng tin AFP dẫn lời Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ, cơn bão mùa đông gây ảnh hưởng lên khắp một khu vực rộng lớn ở bờ đông nước này ngày 18-2.

Tại thành phố New York, lượng tuyết rơi dày, lên đến 10cm, đã khiến hơn 200 chuyến bay bị hủy và làm gián đoạn việc tiêm ngừa COVID-19 tại nhiều nơi. Tại New Jersey, thống đốc Phil Murphy cũng tuyên bố tạm đóng cửa nhiều điểm tiêm vắc xin.

Trong khi đó, tại Texas, bang bị ảnh hưởng nặng nhất bởi cơn bão, hầu hết mạng lưới điện đã được phục hồi dù vẫn còn hơn 350.000 người và nhiều công ty không có điện. Trước đó, theo Hội đồng ổn định điện bang Texas (ERCOT), khoảng 2,7 triệu hộ gia đình tại bang này không có điện.

Báo New York Times đưa tin đã có ít nhất 31 người tại 8 bang của Mỹ thiệt mạng do trận bão mùa đông bất thường. Nhiều trường hợp thiệt mạng do tai nạn ôtô và nhiều trường hợp bị ngộ độc khí carbon monoxide (CO).

Tuy nhiên, sự giận dữ tại Texas giờ đang chuyển hướng sang thượng nghị sĩ Ted Cruz, người xác nhận ngày 18-2 đã bay xuống phía nam đến một khu nghỉ dưỡng ấm áp ở Mexico để tránh rét. Ông Cruz đã phải lập tức trở về Texas, giải thích rằng ông chỉ đưa con đến đó rồi trở về nhà.

"Với việc trường cho nghỉ học một tuần, mấy đứa con gái của chúng tôi muốn đi du lịch với bạn bè. Vì muốn trở thành một người cha tốt, tôi đã bay cùng các con vào tối qua và sẽ bay trở lại vào chiều nay. Các nhân viên của tôi và tôi thường xuyên liên lạc với các nhà lãnh đạo bang và địa phương để tìm hiểu sâu về những gì đã xảy ra ở Texas", ông Cruz nói.

Chuyến đi của ông vấp phải sự phản ứng mạnh và nhiều người đang kêu gọi chính trị gia này từ chức.

Trong tuyên bố ngày 18-2, Nhà Trắng cho biết cơn bão tuyết chết người ở Texas nhiều khả năng là do biến đổi khí hậu. "Những hiện tượng thời tiết khắc nghiệt mà chúng ta đang trải qua trong tuần này một lần nữa chứng minh cho chúng ta thấy rằng biến đổi khí hậu là có thật và nó đang diễn ra ngay bây giờ, và chúng ta chưa chuẩn bị đầy đủ cho nó" - Liz Sherwood-Randall, cố vấn an ninh nội địa của Nhà Trắng, nói. Tuy nhiên, một số chính trị gia Đảng Cộng hòa đổ lỗi cho Đảng Dân chủ gây ra cuộc khủng hoảng điện khi nỗ lực chuyển đổi sang nguồn năng lượng sạch.

Theo TRẦN PHƯƠNG/Tuổi Trẻ Online