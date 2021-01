Sập mỏ vàng ở Trung Quốc: 12 người vẫn còn sống sau một tuần mắc kẹt

12 thợ mỏ bị kẹt trong vụ nổ làm sập một mỏ vàng ở tỉnh Sơn Đông (miền Đông Trung Quốc) cách đây một tuần vẫn còn sống.

Vụ nổ xảy ra vào 14 giờ ngày 10/1 (theo giờ địa phương) tại một mỏ vàng ở thị trấn Tây Thành (Xicheng), thành phố Yên Đài (Yantai). Địa điểm phát sinh vụ nổ cách lối vào mỏ khoảng 240 mét trong khi ở thời điểm đó, 22 thợ mỏ đang làm việc cách đấy khoảng hơn 600 m.

Tai nạn hầm mỏ khá phổ biến ở Trung Quốc. (Ảnh minh họa: DW) Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, giới chức Trung Quốc đã điều động lực lượng cứu hộ tới khu vực hiện trường để giải cứu những người bị mắc kẹt. Đầu giờ chiều 17/1, sau khi khoan 1 đường ống, nhóm cứu hộ gõ vào đường ống và nhận lại được tín hiệu phản hồi. Ngay sau đó, lực lượng cứu hộ đã đưa được 12 người lên bằng ròng rọc. Hiện tình trạng của 10 người còn lại chưa rõ ràng.

Các vụ tai nạn hầm mỏ thường xuyên xảy ra tại Trung Quốc do điều kiện và các quy định về an toàn lao động còn lỏng lẻo. Vụ tai nạn hầm mỏ gần đây nhất vào tháng 12/2020 tại thành phố Trùng Khánh (Chongqing), Tây Nam Trung Quốc, khiến 23 thợ mỏ bị mắc kẹt và tử vong. Vài tháng trước đó, cũng ở thành phố này, một vụ tai nạn hầm mỏ khác đã làm 16 thợ mỏ tử vong do bị ngộ độc khí sau khi bị mắc kẹt dưới lòng đất.

Theo Vũ Anh Tuấn/VOV