Hai giếng dầu bị đánh bom ở Iraq, chưa rõ con số thương vong

Các nguồn tin an ninh và các quan chức dầu mỏ của Iraq cho hay 2 giếng dầu ở trong mỏ dầu Khabbaz của nước này đã bị đánh bom và bốc cháy trong ngày 9/12.

Theo những nguồn tin trên, hiện vẫn chưa rõ thủ phạm gây ra các vụ đánh bom này và các nhân viên cứu hỏa đang nỗ lực để khống chế ngọn lửa.

Trong khi đó, Tân Hoa xã dẫn thông báo của Công ty dầu mỏ miền Bắc Iraq cho biết những vụ đánh bom trên xảy ra vào lúc bình minh và do tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thực hiện. Hiện vẫn chưa rõ con số thương vong do những vụ tấn công này.

Khói bốc lên từ các giếng dầu bên trong mỏ dầu Khabbaz sau cuộc tấn công bằng bom ở ngoại ô Kirkuk, Iraq ngày 9/12/2020.. Ảnh: Reuters

Mỏ dầu Khabbaz nằm cách thành phố Kirkuk của Iraq 20 km về phía Tây Nam. Mỏ này có sản lượng khai thác khoảng 25.000 thùng/ngày.

Trước đó, cảnh sát Iraq hôm 29/11 cho biết một quả tên lửa đã rơi trúng nhà máy lọc dầu al-Siniya ở miền Bắc nước này, gây hỏa hoạn và một số hư hại nhỏ, khiến cơ sở lọc dầu này phải tạm dừng hoạt động. Rất may không có thương vong.

IS đã gia tăng các hoạt động ở Iraq trong những tháng qua, đặc biệt là sau khi Mỹ thông báo sẽ rút thêm 500 binh sĩ, giảm quân số nước này tại Iraq xuống còn 2.500. Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein cho biết tổ chức này vẫn tồn tại và đã hoạt động mạnh hơn tại Iraq so với vài tháng trước. Lực lượng chức năng đã phát hiện các phần tử IS xuất hiện tại một số khu vực của tỉnh Anbar, Kirkuk và Diyala cũng như tỉnh Nineveh. Các lực lượng an ninh Iraq cũng đã bắt được một số thành viên IS là công dân của các nước khác.

