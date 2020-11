Israel tấn công các khẩu đội tên lửa của Syria, 3 người thiệt mang

Quân đội Israel xác nhận vụ không kích xung quanh thủ đô Damascus của Syria vào sáng sớm 18-11 (giờ địa phương).

Báo The Times of Israel cho biết các chiến đấu cơ của Israel đã tấn công một loạt địa điểm quân sự do Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và quân đội Syria kiểm soát xung quanh thủ đô Damascus.

Hãng thông tấn nhà nước SANA (Syria) đưa tin 3 binh sĩ thiệt mạng và 1 người bị thương trong cuộc tấn công ở miền Nam Syria. Chưa có báo cáo thương vong từ IRGC.

"Vào khoảng 3 giờ 11 phút sáng 18-11, kẻ địch đã thực hiện một vụ không kích từ hướng Cao nguyên Golan của Syria bị chiếm đóng. Những tiếng nổ vang lên trên bầu trời khu vực Damascus và hệ thống phòng không của Syria đã chặn được một số tên lửa" – SANA dẫn nguồn tin quân sự cho hay.

Một vụ không kích xung quanh thủ đô Damascus hồi tháng 2 năm nay. Ảnh: SANA

Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tuyên bố vụ không kích làm hư hại các nhà kho, sở chỉ huy, khu phức hợp quân sự và các khẩu đội tên lửa đất đối không. Phát ngôn viên quân đội Israel Jonathan Conricus cho biết một trong số các mục tiêu là trụ sở quân sự của Iran tại sân bay Damascus, nơi được cho là cơ sở bí mật đón tiếp các sĩ quan quân đội Iran và Sư đoàn 7 của quân đội Syria.

SANA cũng xác nhận các mục tiêu gần thủ đô Damascus bị đánh trúng, gây ra "thiệt hại vật chất". Hệ thống phòng không của Syria sau đó kích hoạt, "bắn hạ một số tên lửa Israel đang bay tới".

Động thái của Tel Aviv nhằm trả đũa việc họ phát hiện chất nổ dọc biên giới Israel và Syria hôm 17-11. Theo đó, các kỹ sư của IDF tìm thấy chất nổ đặt bên trong lãnh thổ do Israel kiểm soát ở Cao nguyên Golan. Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz và quân đội Israel quy trách nhiệm cho Syria về vụ đặt chất nổ này.

IDF đã tiến hành hàng trăm vụ không kích ở Syria kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột năm 2011 để ngăn Iran thiết lập sự hiện diện quân sự thường trực và vận chuyển vũ khí tiên tiến cho phong trào Hezbollah (Lebanon). Israel xem cả hai hoạt động này là những mối đe dọa nghiêm trọng và sẵn sàng hành động quân sự để ngăn chặn.

Hồi tháng trước, IDF hoàn thành cuộc tập trận đầu tiên trong năm nay, mô phỏng cuộc chiến chống lại Hezbollah và lực lượng do Iran hậu thuẫn.

Israel kiểm soát phần lớn Cao nguyên Golan từ tay Syria trong "Cuộc chiến 6 ngày" năm 1967. Tuy nhiên, khu vực này chỉ được Mỹ và chính Israel công nhận là lãnh thổ của Tel Aviv.

Theo Phạm Nghĩa/NLĐO