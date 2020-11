Iraq lo ngại sự xuất hiện trở lại của các phần tử khủng bố IS

Tổ chức IS đã gia tăng trở lại các hoạt động tại Iraq. Ngoại trưởng Iraq đã đưa ra cảnh báo sau hàng loạt vụ phục kích nhằm vào lực lượng an ninh và chống khủng bố.

Ngoại trưởng Iraq Fuad Hussein cho biết, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vẫn tồn tại và đã hoạt động mạnh hơn tại quốc gia Trung Đông này so với một vài tháng trước. Iraq phát hiện, các phần tử IS xuất hiện trở lại tại một số khu vực của tỉnh Anbar, Kirkuk và Diyala. Một số thành viên IS là công dân nước ngoài cũng đã bị bắt giữ.

IS vẫn tồn tại và hoạt động mạnh hơn tại Iraq. (Ảnh: AP)

Các vụ tấn công gia tăng sau khi Mỹ thông báo sẽ rút thêm 500 binh sĩ, giảm quân số nước này tại Iraq xuống còn 2.500. Phần lớn các nước khác đã rút binh sĩ khỏi Iraq kể từ khi dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát. Hiện Chính phủ Iraq vẫn trao đổi với các nước Tây Âu về việc các công dân của những nước này gia nhập IS và tổ chức các vụ tấn công khủng bố ở Iraq.

Trong thời gian gần đây, các tay súng IS liên tục tiến hành những vụ phục kích lực lượng an ninh, chống khủng bố của Iraq. Ngày 21/11, lực lượng khủng bố này đã đặt bom ven đường, nã súng vào đội cứu hộ của cảnh sát và lực lượng bán quân sự thân Chính phủ tại một địa điểm cách thủ đô Baghdad của Iraq khoảng 200 km, khiến 6 nhân viên an ninh và 3 dân thường thiệt mạng.

Trước đó, ngày 8/11, các tay súng IS cũng đã tấn công một trạm gác ở Al-Radwaniyah, gần sân bay Baghdad ở ngoại ô thành phố, khiến 11 người thiệt mạng và 8 người bị thương.

Theo VTV.vn