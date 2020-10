Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp về khủng hoảng chính trị và nhân đạo tại Syria

Sáng 27/10, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) tiến hành phiên họp trực tuyến định kỳ hằng tháng về tình hình tại Syria. Đặc Phái viên của Tổng Thư ký LHQ về Syria Geir Pedersen và Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Mark Lowcock lần lượt báo cáo HĐBA về tiến trình chính trị và tình hình nhân đạo tại đây.

Đặc phái viên Pedersen cho biết hiện nay Chính phủ và phe đối lập chưa có nhất trí về chương trình nghị sự và thời điểm tiến hành phiên họp tiến theo trong khuôn khổ Uỷ ban Hiến pháp kể từ sau phiên họp lần thứ 3 vào cuối tháng 8/2020. Ông Pedersen thông báo ông vừa có chuyến công tác tại Damascus để gặp gỡ các bên cũng như đang tích cực duy trì vai trò cầu nối của LHQ trên cơ sở Nghị quyết 2254 của HĐBA, với hy vọng có sự nhất trí về việc trở lại đàm phán trong tháng 11/2020. Trong bối cảnh đó, tình hình an ninh tiếp tục mong manh, giao tranh nhỏ lẻ giữa Chính phủ và các nhóm khủng bố, cực đoan hay việc các nhóm vũ trang tấn công nhằm vào dân thường vẫn diễn ra gần như hàng ngày. Về tình hình nhân đạo, Phó Tổng Thư ký Lowcock thông tin về chiều hướng xấu đi tại nhiều khu vực của Syria, đặc biệt là COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp. Mặc dù hiện chỉ có hơn 5000 ca nhiễm được Bộ Y tế Syria xác nhận nhưng con số thực tế có khả năng cao hơn rất nhiều do điều kiện xét nghiệm kém và lây nhiễm cộng đồng hiện ở mức rất nghiêm trọng với 92% ca nhiễm không thể truy được nguồn gốc. Khủng hoảng kinh tế tiếp tục ảnh hưởng nặng nề tới an ninh lương thực và cuộc sống của người dân Syria, trong đó giá lương thực tiếp tục tăng hơn 90% trong vòng 6 tháng qua và hàng hoá tiêu dùng thiếu thốn nghiêm trọng.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại LHQ, bày tỏ lo ngại về những thách thức mà hàng triệu người dân Syria phải chịu đựng, đặc biệt là thương vong cho dân thường do xung đột, tác động của khủng hoảng kinh tế và COVID-19 tới tình hình nhân đạo. Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh hai nhu cầu cấp thiết nhằm hỗ trợ người dân Syria gồm tìm kiếm một giải pháp chính trị toàn diện và tăng cường viện trợ nhân đạo trong bối cảnh hiện nay. Trong đó, Đại sứ kêu gọi các bên kiềm chế nhằm tạo môi trường thuận lợi cho đàm phán và đối thoại tìm giải pháp chính trị. Đại sứ cũng nhấn mạnh việc các bên cần có trách nhiệm bảo đảm viện trợ nhân đạo kịp thời và kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ cho Syria, đặt ưu tiên vào ứng phó COVID-19, giải quyết vấn đề an ninh lương thực và chuẩn bị sẵn sàng cho nhu cầu nhân đạo tăng cao vào mùa đông sắp tới.

* Định kỳ hằng tháng, HĐBA tổ chức các cuộc họp để thảo luận về tình hình Syria, trong đó có các nội dung về tiến trình chính trị, tình hình nhân đạo và vấn đề vũ khí hoá học. Bất ổn và xung đột tại Syria hiện đã bước sang năm thứ 10, gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng nhất lịch sử với hàng trăm ngàn thương vong, hàng triệu người mất nơi cư trú và tị nạn.

Theo Chinhphu.vn