11 người châu Phi đắm thuyền chết trên đường đến 'đất hứa' châu Âu

Ít nhất 11 người di cư từ châu Phi đã thiệt mạng do đắm thuyền ngoài khơi Tunisia trong ngày 11-10.

Hãng tin Reuters dẫn lời nhà chức trách Tunisia cho biết: chiếc thuyền trên chở khoảng 30 người, hướng đến đến Ý, tuy nhiên khi cố vượt Địa Trung Hải để đến đảo Lampedusa của Ý thì gặp nạn.

Một chiếc thuyền nhồi nhét người tị nạn bị lật trên biển được lực lượng chức năng Ý cứu hộ - Ảnh tư liệu năm 2016 - CNN

Lực lượng bảo vệ bờ biển Tunisia đã vớt được 8 thi thể là phụ nữ, 3 thi thể là trẻ em ngoài khơi vào cuối ngày 11-10 và đang tìm kiếm những người còn lại.

Trên vùng biển Tunisia năm ngoái đã xảy ra một trong những sự cố thảm khốc nhất với khoảng 90 người di cư từ châu Phi bị chết đuối do bị lật thuyền trên đường đến châu Âu từ Libya.

Theo Tổ chức Di cư quốc tế - IOM, trong năm 2019 hơn 100.000 người di cư đã tìm cách vượt Địa Trung Hải để sang châu Âu. Hành trình nguy hiểm này đã khiến hơn 1.200 người thiệt mạng.

Nhiều người di cư vẫn chọn Libya là điểm quá cảnh để vượt Địa Trung Hải sang châu Âu, tuy nhiên hiện nay Libya là điểm đến không an toàn đối với người di cư do tình hình an ninh tại quốc gia Bắc Phi này ngày càng xấu đi.

Ước tính có hàng chục nghìn người tị nạn và xin tị nạn, cũng như những người di cư từ tiểu vùng Sahara của châu Phi và châu Á, với hi vọng tìm đường đến châu Âu, đã bị mắc kẹt ở Libya.

Nhiều người trong số này không được đáp ứng các nhu cầu cơ bản cũng như không được chăm sóc y tế đầy đủ.

Tình hình càng trở nên nghiêm trọng sau khi lực lượng của quân đội miền Đông (LNA) trung thành với tướng Khalifa Haftar tấn công thủ đô Tripoli hồi năm 2019 và đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 bùng phát.

Theo thống kê của Liên Hiệp Quốc, trong 4 tháng đầu năm 2020, số lượng người di cư chạy trốn khỏi Libya bằng đường biển đã tăng gần 300% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mùa hè với thời tiết thuận lợi trên biển và tình hình an ninh bất ổn tại Libya là những lý do khiến nhiều người di cư mạo hiểm vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu.

Theo HỒNG VÂN/Tuổi Trẻ Online