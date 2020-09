Mỹ từ chối đóng phí thành viên hơn 60 triệu USD cho WHO

Mỹ sẽ không thanh toán nốt hơn 60 triệu USD phí thành viên cho Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và sẽ dùng số tiền này tài trợ cho các tổ chức khác của Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo Mỹ rút khỏi WHO hồi tháng 7, quyết định sẽ có hiệu lực sau 1 năm. (Ảnh: Bloomberg)

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/9 thông báo sẽ không đóng số tiền gần 62 triệu USD phí thành viên cho WHO sau khi Washington thông báo quyết định rút khỏi tổ chức này hồi tháng 7.

Tổng thống Trump đã thông báo việc Mỹ rút khỏi WHO vào tháng 7 và chỉ thị cho chính quyền cắt tài trợ cho WHO, song việc rút khỏi WHO chỉ có hiệu lực bắt đầu từ tháng 7 năm sau và trong thời gian đó, Washington vẫn phải hoàn tất các nghĩa vụ đóng góp.

Vào thời điểm thông báo quyết định rút tư cách thành viên, Mỹ đã đóng khoảng 52 triệu USD phí thành viên thường niên cho WHO, và vẫn còn khoảng 62 triệu USD cần phải đóng cho đến khi Mỹ chính thức rút khỏi WHO vào năm sau.

Mặc dù rút khỏi WHO, song giới chức Mỹ cho biết, nước này sẽ tiếp tục tham gia một số cuộc họp nhất định của WHO, thực hiện một số khoản đóng góp một lần cho từng chương trình nhất định, trong đó có chương trình đẩy lùi bệnh bại liệt ở Afghanistan và Pakistan, hỗ trợ nhân đạo ở Libya và Syria cũng như nỗ lực đối phó dịch cúm mùa.

Hiện chưa rõ số tiền gần 62 triệu USD nói trên sẽ được chính phủ Mỹ dùng để tài trợ cho cơ quan nào khác của Liên Hợp Quốc.

Thông báo trên được đưa ra không lâu sau khi Mỹ tuyên bố không tham gia vào Sáng kiến COVAX do WHO đứng đầu nhằm nghiên cứu, phát triển và phân phối vắc xin ngừa Covid-19 hiệu quả trên toàn cầu. Quyết định này cho thấy mối quan hệ rạn nứt giữa Mỹ và WHO kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát. Chính quyền của ông Trump cáo buộc WHO “thiên vị” Trung Quốc và chậm trễ đối phó khiến Covid-19 trở thành đại dịch và gây hậu quả nặng nề. Cả WHO và Trung Quốc đã bác bỏ cáo buộc này.

Quyết định rút khỏi WHO của Mỹ - nhà tài trợ lớn nhất cho WHO - đã vấp phải chỉ trích của cộng đồng quốc tế khi nhiều ý kiến cho rằng đây là động thái “nguy hiểm” khi thế giới đang đối mặt với đại dịch.

