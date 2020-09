Mỹ trừng phạt công ty Trung Quốc vì dự án tại Campuchia

Mỹ tuyên bố trừng phạt một công ty nhà nước Trung Quốc vì xây dựng một dự án tại Campuchia có khả năng chuyển sang sử dụng cho mục đích quân sự.

Công trường xây dựng sân bay quốc tế Dara Sakor (Ảnh: Bloomberg)

Bộ Tài chính Mỹ ngày 15/9 đã đưa tập đoàn quốc doanh Trung Quốc Union Development vào “danh sách đen” liên quan tới việc xây dựng một dự án ở Dara Sakor, Koh Kong, Campuchia.

Mỹ cáo buộc công ty này đã thâu tóm đất của người dân địa phương Campuchia để phát triển một dự án có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Cụ thể, dự án này bao gồm sân bay có khả năng tiếp nhận những máy bay lớn nhất thế giới và có thể chuyển đổi mục đích sử dụng phục vụ quân sự.

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc chính phủ Trung Quốc sử dụng các dự án của Union Development để “thúc đẩy tham vọng triển khai sức mạnh toàn cầu”.

Mỹ cũng quan ngại về việc phát ngôn viên chính phủ Campuchia Phay Siphan nói rằng dự án ở Dara Sakor có thể được chuyển thành nơi đặt khí tài quân sự.

“Sự hiện diện quân sự thường trực của Trung Quốc ở Campuchia có thể gây ra mối đe dọa tới sự ổn định của khu vực và làm suy yếu triển vọng của việc giải quyết các tranh chấp một cách hòa bình, cũng như thúc đẩy an toàn và an ninh hàng hải, tự do hàng hải và hàng không”, tuyên bố viết.

Bộ Tài chính Mỹ cáo buộc các dự án của Union Development “đã khiến người Campuchia rời bỏ đất đai của họ, làm phá hủy môi trường, ảnh hưởng tới sinh kế của cộng đồng địa phương”.

Ngoài ra, tập đoàn trên cũng bị cáo buộc cố tình đăng ký là công ty Campuchia để thâu tóm đất đai cho dự án Dara Sakor, trước khi quay trở lại thành công ty do Trung Quốc sở hữu mà không bị ảnh hưởng.

Theo Bloomberg, không giống với bất kỳ nơi nào khác tại Campuchia, Dara Sakor là dự án đầu tư trị giá 3,8 tỷ USD với sự hậu thuẫn của Trung Quốc và chiếm tới 20% bờ biển của quốc gia Đông Nam Á. Được kiểm soát bởi một công ty Trung Quốc với thời hạn cho thuê lên tới 99 năm, dự án Dara Sakor chia thành từng giai đoạn, dự kiến sẽ xây dựng một sân bay quốc tế, cảng biển nước sâu, khu công nghiệp, khu nghỉ dưỡng sang trọng với các trạm điện, nhà máy xử lý nước và cơ sở y tế.

Theo Đức Hoàng?Dân Trí