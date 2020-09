Mỹ: Thời tiết chuyển biến thất thường chưa từng thấy

TP Denver, bang Colorado - Mỹ sắp trải qua một loạt các hiện tượng thời tiết của cả năm chỉ trong vòng vài ngày trong khi nhiệt độ tại bang California tiếp tục tăng cao.

Theo Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS), vào ngày 5-9, nhiệt độ tại TP Denver lên tới 38 độ C nhưng đến ngày 8-9, thành phố này có thể hứng đợt tuyết dày 15 cm. Theo dự báo, TP Denver có thể gặp một trận bão tuyết.

"Thật điên rồ khi mới trải qua một ngày nóng nực nhưng chỉ vài ngày sau đó, một đợt tuyết dày vài cm lại xuất hiện" - ông Marc Chenard, một chuyên gia đến Trung tâm Dự báo Thời tiết Mỹ, cho hay.

Một vụ cháy rừng ở bang California vào ngày 5-9. Ảnh: EPA-EFE

Trong khi đó, một đợt nắng nóng đang bao trùm một khu vực rộng lớn trải dài từ California đến dãy Rocky, gây ra tình trạng khô hạn và làm tăng nguy cơ cháy rừng. Dự kiến, một đợt không khí lạnh sẽ giảm nhiệt độ xuống còn mức từ -6 độ C đến -1 độ C dọc miền Bắc dãy Rocky và Đại Bình nguyên. Tuy nhiên, đợt khí lạnh này có thể khiến thời tiết ở Bờ Tây dễ chịu hơn một chút khi đưa nhiệt độ xuống mức trên trung bình cho đến hết tuần.

Tại TP Denver, cho dù một trận tuyết rơi dày có thể diễn ra vào ngày 8-9 sau nhiều ngày nắng nóng, nhiệt độ tại thành phố này sẽ tăng lên lại 25 độ C vào ngày 11-9. Đối với bang California, nhiệt độ cũng sẽ giảm nhẹ. Cụ thể, nhiệt độ tại TP Los Angeles và Sacramento vào ngày 6-9 là 43 độ C và giảm xuống còn 36 độ C vào ngày 9-9.

Trong khi đó, khoảng 9 triệu người dân bang California có thể sống trong tình trạng mất điện vào ngày 6-9, đợt mất điện trên diện rộng lớn nhất trong lịch sử bang.

Nhà điều hành lưới điện của bang cho biết họ dự kiến sẽ áp dụng các hình thức cúp điện luân phiên đến 21 giờ ngày 6-9 (giờ địa phương) vì nhiệt độ kỷ lục khiến lưới điện trở nên quá tải. Các vụ cháy rừng không thể kiểm soát đã cắt điện của gần 70.000 người dân ở miền Nam California, làm ngưng hoạt động của các nhà máy điện và đường dây tải điện.

Nhà Điều hành Hệ thống Độc lập California, đơn vị điều hành hầu hết lưới điện của tiểu bang, đã ban bố tình trạng khẩn cấp cấp độ 2, bước cuối cùng trước khi ra lệnh cắt điện, sau khi một nhà máy điện và đường dây tải điện từ bang Oregon đến bang California bất ngờ gặp sự cố. Giá điện ở miền Bắc California đã tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 1.

Cuộc khủng hoảng trên diễn ra 3 tuần sau khi một đợt nắng nóng vào tháng 8 gây ra tình trạng cúp điện luân phiên đầu tiên tại bang California kể từ cuộc khủng hoảng năng lượng năm 2001 và châm ngòi cho hàng trăm vụ cháy rừng.

Theo Bảo Hạnh/NLĐO