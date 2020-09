Mỹ bắt sĩ quan cảnh sát bị cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc

Một sĩ quan cảnh sát New York đã bị bắt với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc trong nhiều năm.

Theo CNBC, Baimadajie Angwang, sĩ quan cảnh sát New York sinh ra tại Tây Tạng, Trung Quốc, đã bị cảnh sát bắt giữ hôm 21/9.

Baimadijie Angwang trả lời phỏng vấn tại Queens, New York vào tháng 11/2019. (Ảnh: Epoch Times)

Angwang, 33 tuổi, bị cáo buộc cung cấp thông tin cho các quan chức tại lãnh sự quán Trung Quốc ở New York về hoạt động của người Tây Tạng và các cộng đồng khác ở New York. Angwang cũng chịu trách nhiệm "phát hiện và đánh giá các nguồn tình báo tiềm năng trong cộng đồng người Tây Tạng ở đô thị New York và các khu vực khác”.

Trước khi bị bắt, Angwang từng sống ở Nassau, Long Island, New York và làm việc trong đơn vị phụ trách các vấn đề cộng đồng tại khu vực cảnh sát 111 ở Queens. Angwang từng phục vụ trong lực lượng lính thủy đánh bộ Mỹ từ năm 2009-2014 và được triển khai tới Afghanistan từ năm 2013-2014.

Sở cảnh sát New York cho biết Angwang đã “vi phạm lời tuyên thệ mà anh ta đã tuyên bố” tại Mỹ. Nếu bị kết tội, sĩ quan này có thể đối mặt với mức án tối đa lên tới 55 năm tù.

Angwang ban đầu tới Mỹ theo diện thị thực trao đổi văn hóa, sau đó tìm cách xin nhập quốc tịch Mỹ với cớ từng bị bắt giữ và ngược đãi ở Trung Quốc do là người Tây Tạng. Tuy nhiên, cuộc điều tra của Mỹ sau đó phát hiện Angwang vẫn nhiều lần đi về Trung Quốc trong thời gian chờ xét duyệt hồ sơ và thông tin người đàn ông này bị ngược đãi ở Trung Quốc được cho là giả mạo.

Từ đầu năm 2014, Angwang đã duy trì mối quan hệ với một quan chức tại lãnh sự quán Trung Quốc. Năm 2018, Angwang tiếp tục xây dựng mối quan hệ với quan chức thứ hai - đầu mối thông tin của Angwang và được Angwang gọi là “sếp”.

Angwang đã nhắn tin và gọi điện cho các quan chức tại lãnh sự quán Trung Quốc hơn 100 lần kể từ năm 2014. Trong các cuộc gọi, Angwang từng đề nghị “sếp” của mình tới dự các sự kiện của người Tây Tạng ở Queens, New York, đồng thời dự các sự kiện của sở cảnh sát New York để “tăng cường sức mạnh mềm của Trung Quốc”.

Angwang bị cáo buộc lợi dụng vị trí của mình tại sở cảnh sát New York để giúp các quan chức lãnh sự quán Trung Quốc tiếp cận các quan chức cảnh sát cấp cao của sở cảnh sát New York, thông qua việc mời họ đến các sự kiện chính thức của sở cảnh sát New York.

Angwang cũng làm việc với vai trò chuyên gia về các vấn đề dân sự tại Cục Dự bị Quân đội Mỹ. Do vậy, sĩ quan này được phép tiếp cận các thông tin an ninh mật.

Các nhà chức trách Mỹ cho biết cha của Angwang là một quân nhân Trung Quốc về hưu, còn mẹ cũng là quan chức chính phủ về hưu. Cha mẹ của Angwang đều đang sống ở Trung Quốc cùng em trai là lính dự bị của quân đội Trung Quốc.

Năm 2016, Angwang đã chuyển tổng cộng 150.000 USD về các tài khoản tại Trung Quốc do em trai và một người khác quản lý. Hiện Bắc Kinh chưa đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc.

Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Mỹ John Demers cảnh báo các quan chức liên bang và địa phương tại Mỹ cần cảnh giác trước các mối đe dọa từ gián điệp Trung Quốc.

Hồi tháng 8, Reuters dẫn thông báo của Bộ Tư pháp Mỹ cho biết Alexander Yuk Ching Ma, một cựu quan chức Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA), đã bị bắt với cáo buộc làm gián điệp cho Trung Quốc. Mỹ cáo buộc Ma, người sinh ra tại Hong Kong và nhập quốc tịch Mỹ, đã thông đồng với họ hàng nhằm cung cấp các thông tin mật cho các quan chức tình báo Trung Quốc.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) Christopher Wray hồi tháng 7 cho biết khoảng một nửa trong số gần 5.000 cuộc điều tra phản gián mà cơ quan này đang tiến hành có liên quan đến Trung Quốc.

Theo Thành Đạt/Dân Trí