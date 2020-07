Trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump lại gặp rắc rối liên quan đến những hành vi thù địch và công kích khiến tài khoản của ông trên Twitch và Reddit bị cấm.

Twitch đã chính ban lệnh cấm đối với tài khoản của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo thông báo của nền tảng livestream này, kênh phát sóng của Tổng thống Trump và một số video phát lại chiến dịch bầu cử năm 2016 có nội dung vi phạm chính sách liên quan đến những hành vi công kích và thù ghét.

Đại diện Twitch cho biết: "Những hành động công kích và thù ghét không được cho phép trên Twitch. Theo chính sách của chúng tôi, kênh của Tổng thống Donald Trump đã bị đình chỉ tạm thời vì những bình luận mang tính công kích và thù ghét".

Tháng 10/2019, Tổng thống Donald Trump đã lập kênh Twitch với mục đích chuẩn bị cho chiến dịch tranh cứ của chính ông trong năm 2020. Twitch đã cảnh báo với đội ngũ truyền thông của ông Donald Trump rằng, không có bất kỳ ngoại lệ nào, ngay cả đối với Tổng thống nước Mỹ. Như mọi người dùng thông thường, Tổng thống Donald Trump cũng phải tuân thủ các điều khoản dịch vụ và nguyên tắc hoạt động của cộng đồng Twitch.

Không chỉ nền tảng livestream Twitch, diễn đàn Reddit cũng thực hiện hành động tương tự khi khóa subreddit The_Donald, nơi được coi là tập trung mọi thông tin liên quan đến Tổng thống Donald Trump.

Được biết, subreddit The_Donald không thuộc quyền kiểm soát của ông Trump, tuy nhiên, ông đã từng sử dụng mục này để tổ chức một sự kiện "Ask Me Anything" với tư cách là ứng cử viên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016.

Reddit cho biết đã từng cấm tới 2.000 subreddit do có những hành vi vi phạm nguyên tắc cộng đồng liên quan đến việc sử dụng ngôn ngữ đã kích, gây thù địch hay phân biệt chủng tộc.

