Trong khi Tổng thống Donald Trump và một số quan chức trong chính quyền nói 99% ca bệnh ở Mỹ là vô hại, giới chuyên gia nói rằng tình hình đại dịch ở Mỹ "rất nghiêm trọng".

Mỹ cán mốc 3 triệu ca Covid-19

Theo số liệu của Worldometers, trong vòng 24h qua, nước Mỹ ghi nhận thêm hơn 41.500 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người mắc Covid-19 tại nước này lên hơn 3 triệu ca. Số người chết vì Covid-19 tại Mỹ hiện xấp xỉ 133.000 người.

Những bãi biển ở Mỹ vẫn đông kín người bất chấp cảnh báo Covid-19 lây lan. (Ảnh: EPA)

Hãng tin Channel News Asia cho biết, trong một cuộc trả lời phỏng vấn ngày 6/7, Tiến sĩ Anthony Fauci, chuyên gia dịch tễ hàng đầu và là thành viên của ban chỉ đạo ứng phó Covid-19 của chính phủ Mỹ cảnh báo, đại dịch Covid-19 ở Mỹ "rất nghiêm trọng" và "cần giải quyết ngay lập tức".

"Tình hình rất nghiêm trọng buộc chúng ta phải giải quyết ngay lập tức. Độ tuổi trung bình của người mắc Covid-19 đã giảm 15 năm so với vài tháng trước kia khi các thành phố như New York, New Orleans và Chicago bị ảnh hưởng nặng nề", ông Fauci nói.

Chuyên gia Fauci cũng nhấn mạnh thêm rằng, hiện nước Mỹ vẫn đang ở làn sóng lây nhiễm đầu tiên của Covid-19. "Tôi muốn nói rằng đây không phải là một làn sóng lây nhiễm mới. Đây chỉ là một đợt bùng phát", ông cho biết.

Số người mắc Covid-19 có xu hướng tăng vọt tại nhiều bang thời gian gần đây khi các địa phương mở cửa trở lại. Bất chấp các khuyến cáo dịch tễ, người dân Mỹ tiếp tục đổ xô đến các bãi biển tránh nóng vào các dịp cuối tuần và nghỉ lễ.

"Chúng ta đang rơi tự do. Quý vị có thể thấy hình ảnh những gì xảy ra cuối tuần qua. Mọi người hoặc ngây thơ trước những hệ quả từ hành động của mình hoặc đơn giản họ cố tình phớt lờ. Hãy nhớ rằng 300 triệu người ở đất ước này vẫn có nguy cơ mắc Covid-19, đại dịch này vẫn chưa dừng lại. Khi nào chúng ta chưa thay đổi hành vi của mình thì số ca nhiễm bệnh còn tăng mạnh”, Rochelle Walensky, trưởng khoa truyền nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, nhận định.

Peter Hotez, trưởng khoa tại Đại học Dược Baylor, Houston, cũng nhấn mạnh: "Chúng ta lập kỷ lục (về số ca mắc Covid-19) gần như hàng ngày ở bang Texas. Bệnh nhân đông nghịt tại các bệnh viện, trong các phòng hồi sức cấp cứu. Điều đó không chỉ xảy ra ở Texas mà còn ở Florida hay Arizona. Chúng ta cũng chứng kiến tình trạng tương tự ở vùng vịnh duyên hải, hay vùng Trung Tây".

Những cảnh báo này trái ngược hoàn toàn với những nhận định có phần lạc quan quá mức của Tổng thống Donald Trump và một số quan chức trong chính quyền. Trong một bài phát biểu cuối tuần qua, ông Trump nói rằng, chiến lược ứng phó Covid-19 của Mỹ "đang đi đúng hướng".

Chủ nhân Nhà Trắng cũng cho biết: "Chúng ta đã xét nghiệm gần 40 triệu người. Qua đó, 99% số ca bệnh Covid-19 là vô hại. Không quốc gia nào có thành tích tương tự vì họ không thể xét nghiệm như chúng ta, cả về số lượng lẫn chất lượng".

Dịch bùng phát mạnh nhiều nơi trên thế giới

Không chỉ tại Mỹ, dịch Covid-19 cũng tái bùng phát mạnh tại nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ khác trên thế giới. Trong tuần qua, Ấn Độ đã vượt Nga trở thành tâm dịch lớn thứ 3 thế giới với hơn 720.000 ca mắc Covid-19, trong đó hơn 20.000 người đã tử vong.

Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, thời gian gần đây, nước này liên tiếp ghi nhận khoảng 20.000 ca mắc Covid-19/ngày trong khi tình hình dịch bệnh chưa có dấu hiệu giảm tốc. Số người mắc Covid-19 tăng nhanh đang gây áp lực lớn lên hệ thống y tế của Ấn Độ.

Brazil hiện là tâm dịch lớn thứ hai với hơn 1,6 triệu ca mắc, trong đó hơn 65.000 ca tử vong. Chính quyền của Tổng thống Jair Bolsonaro bị chỉ trích vì coi nhẹ mối đe dọa từ Covid-19. Bản thân ông Bolsonaro đang có các triệu chứng mắc Covid-19 và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Trong khi đó, tại Australia, giới chức địa phương có kế hoạch phong tỏa gần 7 triệu dân ở bang Victoria do dịch bùng phát mạnh. Bang Victoria đang chật vật để kiểm soát làn sóng lây nhiễm Covid-19 thứ 2. Australia đã đạt được những thành công bước đầu và tái mở cửa một số dịch vụ sau thời gian phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của virus. Tuy nhiên, làn sóng mới bùng phát đã khiến giới chức đặc biệt lo ngại. Victoria đã ghi nhận 2.663 ca Covid-19 và 22 người tử vong. Tổng số ca mắc Covid-19 ở Australia hiện là 8.500 và 106 người tử vong.

Tại châu Á, số ca mắc Covid-19 tại nhiều nước cũng bắt đầu tăng mạnh trở lại. Bộ Y tế Indonesia ngày 6/7 thông báo nước này có thêm 1.209 ca nhiễm mới và 70 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại quốc gia Đông Nam Á này lên xấp xỉ 65.000 ca, trong đó hơn 3.200 ca tử vong. Philippines cũng ghi nhận thêm hơn 2.000 ca nhiễm mới và 6 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên hơn 46.000 ca và hơn 1.300 ca tử vong.

Chính quyền Tokyo, Nhật Bản, ngày 6/7 thông báo thành phố này có thêm 102 ca nhiễm mới, đánh dấu ngày thứ 5 liên tiếp Tokyo ghi nhận số ca nhiễm mới vượt quá 100 làm dấy lên lo ngại làn sóng lây nhiễm thứ hai.

Một báo cáo của Liên Hợp Quốc chỉ ra rằng, thế giới mới đang chỉ "điều trị" các triệu chứng sức khỏe và triệu chứng của nền kinh tế mà không phải là xử lý gốc rễ của đại dịch.

